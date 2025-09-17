Apakah itu Metagalaxy Land (MEGALAND)

MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys.

Metagalaxy Land tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Metagalaxy Land pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak MEGALAND ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Metagalaxy Land di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Metagalaxy Land anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Metagalaxy Land Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Metagalaxy Land (MEGALAND) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Metagalaxy Land (MEGALAND) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Metagalaxy Land.

Semak Metagalaxy Land ramalan harga sekarang!

Tokenomik Metagalaxy Land (MEGALAND)

Memahami tokenomik Metagalaxy Land (MEGALAND) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MEGALAND dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Metagalaxy Land (MEGALAND)

Mencari cara membeli Metagalaxy Land? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Metagalaxy Land di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MEGALAND kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Metagalaxy Land Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Metagalaxy Land, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Metagalaxy Land Berapakah nilai Metagalaxy Land (MEGALAND) hari ini? Harga langsung MEGALAND dalam USD ialah 0.0001135 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MEGALAND ke USD? $ 0.0001135 . Lihat Harga semasa MEGALAND ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Metagalaxy Land? Had pasaran untuk MEGALAND ialah $ 113.50K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MEGALAND? Bekalan edaran MEGALAND ialah 1.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MEGALAND? MEGALAND mencapai harga ATH sebanyak 0.000624642105956316 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MEGALAND? MEGALAND melihat harga ATL sebanyak 0.000000000161726624 USD . Berapakah jumlah dagangan MEGALAND? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MEGALANDialah $ 46.47K USD . Adakah MEGALAND akan naik lebih tinggi tahun ini? MEGALAND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MEGALANDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Metagalaxy Land (MEGALAND) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan