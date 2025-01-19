Tokenomik Melania Meme (MELANIA)

Melania Meme (MELANIA) Maklumat

Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.

Laman Web Rasmi:
https://melaniameme.com/
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P

Melania Meme (MELANIA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Melania Meme (MELANIA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 175.25M
$ 175.25M$ 175.25M
Jumlah Bekalan:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Bekalan Edaran:
$ 865.00M
$ 865.00M$ 865.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 202.60M
$ 202.60M$ 202.60M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 45
$ 45$ 45
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.1664164719097275
$ 0.1664164719097275$ 0.1664164719097275
Harga Semasa:
$ 0.2026
$ 0.2026$ 0.2026

Struktur Token Mendalam bagi Melania Meme (MELANIA)

Terokai lebih mendalam tentang cara token MELANIA dikeluarkan, diperuntukkan dan dibuka kunci. Bahagian ini menyerlahkan aspek utama struktur ekonomi token: utiliti, insentif dan letak hak.

Overview

Melania Meme ($MELANIA) is a Solana-based memecoin with a total supply of 1,000,000,000 tokens. The tokenomics are designed to balance immediate liquidity, community engagement, and long-term team incentives, with a clear vesting and unlocking schedule.

Issuance Mechanism

  • Total Supply: 1,000,000,000 $MELANIA tokens.
  • Issuance: All tokens were minted at genesis; there is no ongoing inflation or mining.

Allocation Mechanism

Allocation Category% of Total SupplyUnlock Schedule / Notes
Team Vesting35%1-month lock, then linear monthly vesting over 12 months
Community20%Unlock schedule not disclosed
Treasury20%Unlock schedule not disclosed
Public Distribution15%100% unlocked at TGE (Token Generation Event)
Liquidity10%100% unlocked at TGE

Usage and Incentive Mechanism

  • Primary Use: $MELANIA is a meme token intended for trading, holding, and community engagement. It is explicitly not designed as an investment contract, security, or to provide any form of yield, dividends, or protocol utility.
  • Incentives: There are no staking, yield, or reward mechanisms for holders. The token’s value is driven by market demand, community activity, and speculative trading.
  • Acquisition: Tokens can be acquired via public distribution (TGE), on exchanges (CEX/DEX), or through community initiatives.

Locking Mechanism

  • Team Vesting:
    • 1-month initial lockup from TGE.
    • After 1 month, 10% of the team allocation (3.5% of total supply) unlocks.
    • The remaining 90% of the team allocation vests linearly over the next 12 months (approx. 2.625% of total supply per month).
  • Community & Treasury: Both have 20% allocations, but the specific locking/unlocking schedules have not been publicly disclosed.
  • Public Distribution & Liquidity: Both are fully unlocked at TGE, with no lockup.

Unlocking Time

Allocation CategoryStart DateEnd DateUnlock TypeDetails
Team Vesting2025-01-192026-01-18Cliff + Linear1-month cliff, then monthly linear vesting for 12 months
Community2025-01-192026-02-18Not disclosedNo public details on vesting/unlocking
Treasury2025-01-192026-02-18Not disclosedNo public details on vesting/unlocking
Public Distribution2025-01-192025-01-19Cliff (Instant)100% unlocked at TGE
Liquidity2025-01-192025-01-19Cliff (Instant)100% unlocked at TGE

Summary Table

Category% SupplyUnlock MechanismUnlock StartUnlock EndNotes
Team Vesting35%1m lock, 12m linear vesting2025-01-192026-01-1810% unlock at 1m, rest monthly
Community20%Not disclosed2025-01-192026-02-18
Treasury20%Not disclosed2025-01-192026-02-18
Public Distribution15%100% at TGE2025-01-192025-01-19
Liquidity10%100% at TGE2025-01-192025-01-19

Additional Notes

  • No Utility or Yield: $MELANIA is a pure meme token with no protocol utility, governance, or yield features.
  • No Locking for Holders: There is no mechanism for users to lock tokens for rewards or governance.
  • Transparency: The team vesting schedule is transparent, but community and treasury unlock details are not fully disclosed as of now.

References

  • Official website: melaniameme.com
  • Exchange listings and further details are available on major aggregators and CEX/DEX platforms.

This structure ensures a fair launch with immediate liquidity and public access, while incentivizing long-term commitment from the team. However, the lack of detailed disclosure for community and treasury unlocks is a potential risk for transparency.

Tokenomik Melania Meme (MELANIA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Melania Meme (MELANIA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MELANIA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MELANIA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MELANIA, terokai MELANIA harga langsung token!

mc_how_why_title
Penafian

