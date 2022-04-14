Tokenomik Meme AI (MEMEAI)

Lihat cerapan utama tentang Meme AI (MEMEAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Meme AI (MEMEAI) Maklumat

To Unleash Your MEME Creativity Take Your MEMES to the Next Level "Explore MEME AI, inspired by Elon Musk's recent tweet recognizing the impact of memes. Our platform offers a AI meme generator and an NFT marketplace, empowering users to have fun while making the most of memes." MEME AI COIN is more than just a meme generator; it’s a unique intersection of technology and comedy, where algorithms learn and play with human quirks. Dive into a world where AI doesn’t just learn from humans; it laughs with us!

Laman Web Rasmi:
https://memeaicoin.io/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x695d38eb4e57e0f137e36df7c1f0f2635981246b

Meme AI (MEMEAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Meme AI (MEMEAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 217.32K
Jumlah Bekalan:
$ 900.00M
Bekalan Edaran:
$ 728.04M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 298.50K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000007916971873719
Harga Semasa:
$ 0.0002985
Tokenomik Meme AI (MEMEAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Meme AI (MEMEAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MEMEAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MEMEAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MEMEAI, terokai MEMEAI harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.