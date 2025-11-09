Just Memecoin Harga Hari Ini

Harga langsung Just Memecoin (MEMECOIN) hari ini ialah $ 0.0004058, dengan 4.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEMECOIN kepada USD penukaran adalah $ 0.0004058 setiap MEMECOIN.

Just Memecoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- MEMECOIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEMECOIN didagangkan antara $ 0.0003971 (rendah) dan $ 0.0004385 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, MEMECOIN dipindahkan +2.11% dalam sejam terakhir dan +22.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.43K.

Just Memecoin (MEMECOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 56.43K$ 56.43K $ 56.43K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Just Memecoin ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.43K. Bekalan edaran MEMECOIN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.