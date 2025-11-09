BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Just Memecoin langsung hari ini ialah 0.0004058 USD.MEMECOIN modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata MEMECOIN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Just Memecoin langsung hari ini ialah 0.0004058 USD.MEMECOIN modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata MEMECOIN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai MEMECOIN

Maklumat Harga MEMECOIN

Apakah MEMECOIN

Tokenomik MEMECOIN

Ramalan Harga MEMECOIN

Sejarah MEMECOIN

MEMECOIN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MEMECOIN-ke-Fiat

MEMECOIN Spot

MEMECOIN Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Just Memecoin Logo

Just MemecoinHargae(MEMECOIN)

1 MEMECOIN ke USD Harga Langsung:

$0.0004048
$0.0004048$0.0004048
-4.90%1D
USD
Just Memecoin (MEMECOIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:59:59 (UTC+8)

Just Memecoin Harga Hari Ini

Harga langsung Just Memecoin (MEMECOIN) hari ini ialah $ 0.0004058, dengan 4.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEMECOIN kepada USD penukaran adalah $ 0.0004058 setiap MEMECOIN.

Just Memecoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- MEMECOIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEMECOIN didagangkan antara $ 0.0003971 (rendah) dan $ 0.0004385 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, MEMECOIN dipindahkan +2.11% dalam sejam terakhir dan +22.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.43K.

Just Memecoin (MEMECOIN) Maklumat Pasaran

--
----

$ 56.43K
$ 56.43K$ 56.43K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Had Pasaran semasa Just Memecoin ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.43K. Bekalan edaran MEMECOIN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.

Just Memecoin Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003971
$ 0.0003971$ 0.0003971
24J Rendah
$ 0.0004385
$ 0.0004385$ 0.0004385
24J Tinggi

$ 0.0003971
$ 0.0003971$ 0.0003971

$ 0.0004385
$ 0.0004385$ 0.0004385

--
----

--
----

+2.11%

-4.90%

+22.59%

+22.59%

Just Memecoin (MEMECOIN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Just Memecoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000020857-4.90%
30 Hari$ -0.0005553-57.78%
60 Hari$ -0.0013962-77.49%
90 Hari$ -0.0069172-94.46%
Perubahan Harga Just Memecoin Hari Ini

Hari ini, MEMECOIN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000020857 (-4.90%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariJust Memecoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0005553 (-57.78%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Just Memecoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MEMECOIN mengalami perubahan sebanyak $ -0.0013962 (-77.49%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Just Memecoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0069172 (-94.46%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Just Memecoin (MEMECOIN)?

Semak Just Memecoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Just Memecoin

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Just Memecoin pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Just Memecoin?

MEMECOIN prices are influenced by social media trends, community sentiment, viral marketing campaigns, celebrity endorsements, overall crypto market conditions, trading volume, whale movements, exchange listings, meme culture popularity, and speculative trading behavior.

Mengapa orang ingin tahu harga Just Memecoin hari ini?

People want to know MEMECOIN price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and FOMO. As a volatile memecoin, its price can change rapidly, making real-time data crucial for buying/selling decisions. Investors monitor daily prices to assess gains/losses and market trends.

Ramalan Harga untuk Just Memecoin

Just Memecoin (MEMECOIN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEMECOIN pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Just Memecoin (MEMECOIN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Just Memecoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Just Memecoin yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MEMECOIN ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Just Memecoin Ramalan Harga.

Perihal Just Memecoin

MEMECOIN is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is primarily used as a medium of exchange within the online communities for the creation and sharing of memes, a form of internet culture. MEMECOIN utilizes a proof-of-work consensus mechanism, similar to Bitcoin, to validate transactions and add them to the blockchain. The coin's issuance model is based on mining, where new coins are generated as rewards for validating transactions. MEMECOIN's role in the crypto ecosystem is to provide a platform where internet culture can be monetized and traded, creating a unique intersection between online entertainment and digital assets.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Just Memecoin dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Just Memecoin? Membeli MEMECOIN adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Just Memecoin. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Just Memecoin (MEMECOIN) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Just Memecoin akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Just Memecoin (MEMECOIN)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Just Memecoin

Memiliki Just Memecoin membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Just Memecoin (MEMECOIN) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Just Memecoin (MEMECOIN)

A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.

Just Memecoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Just Memecoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Just Memecoin

Berapakah nilai 1 Just Memecoin pada tahun 2030?
Jika Just Memecoin berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Just Memecoin berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:59:59 (UTC+8)

Just Memecoin (MEMECOIN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Just Memecoin

MEMECOIN USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek MEMECOIN dengan leveraj. Terokai MEMECOIN dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Just Memecoin (MEMECOIN) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Just Memecoin langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
MEMECOIN/USDT
$0.0004048
$0.0004048$0.0004048
-4.95%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04360
$0.04360$0.04360

+118.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1231
$0.1231$0.1231

+29.57%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006263
$0.00006263$0.00006263

+217.91%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000358
$0.0000358$0.0000358

+138.66%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12622
$0.12622$0.12622

+78.78%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03835
$0.03835$0.03835

+63.81%

Datasoul

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000049774
$0.0000000049774$0.0000000049774

+52.96%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MEMECOIN-ke-USD

Jumlah

MEMECOIN
MEMECOIN
USD
USD

1 MEMECOIN = 0.0004058 USD