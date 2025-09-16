Lagi Mengenai MEMESAI

Memes AI Logo

Memes AIHargae(MEMESAI)

1 MEMESAI ke USD Harga Langsung:

$0.001214
$0.001214$0.001214
-1.70%1D
USD
Memes AI (MEMESAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:52:15 (UTC+8)

Memes AI (MEMESAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001209
$ 0.001209$ 0.001209
24J Rendah
$ 0.001267
$ 0.001267$ 0.001267
24J Tinggi

$ 0.001209
$ 0.001209$ 0.001209

$ 0.001267
$ 0.001267$ 0.001267

$ 0.12458044404213776
$ 0.12458044404213776$ 0.12458044404213776

$ 0.00000635680790328
$ 0.00000635680790328$ 0.00000635680790328

0.00%

-1.70%

-5.75%

-5.75%

Memes AI (MEMESAI) harga masa nyata ialah $ 0.001213. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEMESAI didagangkan antara $ 0.001209 rendah dan $ 0.001267 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEMESAI sepanjang masa ialah $ 0.12458044404213776, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000635680790328.

Dari segi prestasi jangka pendek, MEMESAI telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -1.70% dalam 24 jam dan -5.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Memes AI (MEMESAI) Maklumat Pasaran

No.2095

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

$ 56.33K
$ 56.33K$ 56.33K

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

999.97M
999.97M 999.97M

999,971,048.5
999,971,048.5 999,971,048.5

999,971,048.5
999,971,048.5 999,971,048.5

100.00%

SOL

Had Pasaran semasa Memes AI ialah $ 1.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.33K. Bekalan edaran MEMESAI ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999971048.5. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.21M.

Memes AI (MEMESAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Memes AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00002099-1.70%
30 Hari$ -0.000381-23.91%
60 Hari$ -0.000625-34.01%
90 Hari$ -0.000694-36.40%
Perubahan Harga Memes AI Hari Ini

Hari ini, MEMESAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00002099 (-1.70%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMemes AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000381 (-23.91%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Memes AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MEMESAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.000625 (-34.01%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Memes AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000694 (-36.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Memes AI (MEMESAI)?

Semak Memes AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Memes AI (MEMESAI)

Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies.

Memes AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Memes AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MEMESAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Memes AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Memes AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Memes AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Memes AI (MEMESAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Memes AI (MEMESAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Memes AI.

Semak Memes AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Memes AI (MEMESAI)

Memahami tokenomik Memes AI (MEMESAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MEMESAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Memes AI (MEMESAI)

Mencari cara membeli Memes AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Memes AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MEMESAI kepada Mata Wang Tempatan

1 Memes AI(MEMESAI) ke VND
31.920095
1 Memes AI(MEMESAI) ke AUD
A$0.0018195
1 Memes AI(MEMESAI) ke GBP
0.00088549
1 Memes AI(MEMESAI) ke EUR
0.00101892
1 Memes AI(MEMESAI) ke USD
$0.001213
1 Memes AI(MEMESAI) ke MYR
RM0.0050946
1 Memes AI(MEMESAI) ke TRY
0.05006051
1 Memes AI(MEMESAI) ke JPY
¥0.177098
1 Memes AI(MEMESAI) ke ARS
ARS$1.77338174
1 Memes AI(MEMESAI) ke RUB
0.10066687
1 Memes AI(MEMESAI) ke INR
0.106744
1 Memes AI(MEMESAI) ke IDR
Rp19.88524272
1 Memes AI(MEMESAI) ke KRW
1.67540773
1 Memes AI(MEMESAI) ke PHP
0.0688984
1 Memes AI(MEMESAI) ke EGP
￡E.0.05830891
1 Memes AI(MEMESAI) ke BRL
R$0.0064289
1 Memes AI(MEMESAI) ke CAD
C$0.00166181
1 Memes AI(MEMESAI) ke BDT
0.1477434
1 Memes AI(MEMESAI) ke NGN
1.81314388
1 Memes AI(MEMESAI) ke COP
$4.73828125
1 Memes AI(MEMESAI) ke ZAR
R.0.02104555
1 Memes AI(MEMESAI) ke UAH
0.04993921
1 Memes AI(MEMESAI) ke VES
Bs0.19408
1 Memes AI(MEMESAI) ke CLP
$1.151137
1 Memes AI(MEMESAI) ke PKR
Rs0.34429792
1 Memes AI(MEMESAI) ke KZT
0.65637856
1 Memes AI(MEMESAI) ke THB
฿0.03841571
1 Memes AI(MEMESAI) ke TWD
NT$0.03648704
1 Memes AI(MEMESAI) ke AED
د.إ0.00445171
1 Memes AI(MEMESAI) ke CHF
Fr0.00094614
1 Memes AI(MEMESAI) ke HKD
HK$0.00943714
1 Memes AI(MEMESAI) ke AMD
֏0.4638512
1 Memes AI(MEMESAI) ke MAD
.د.م0.01088061
1 Memes AI(MEMESAI) ke MXN
$0.02224642
1 Memes AI(MEMESAI) ke SAR
ريال0.00454875
1 Memes AI(MEMESAI) ke PLN
0.00435467
1 Memes AI(MEMESAI) ke RON
лв0.00517951
1 Memes AI(MEMESAI) ke SEK
kr0.01119599
1 Memes AI(MEMESAI) ke BGN
лв0.00200145
1 Memes AI(MEMESAI) ke HUF
Ft0.39900422
1 Memes AI(MEMESAI) ke CZK
0.02490289
1 Memes AI(MEMESAI) ke KWD
د.ك0.000368752
1 Memes AI(MEMESAI) ke ILS
0.00403929
1 Memes AI(MEMESAI) ke AOA
Kz1.10573441
1 Memes AI(MEMESAI) ke BHD
.د.ب0.000457301
1 Memes AI(MEMESAI) ke BMD
$0.001213
1 Memes AI(MEMESAI) ke DKK
kr0.0076419
1 Memes AI(MEMESAI) ke HNL
L0.03181699
1 Memes AI(MEMESAI) ke MUR
0.05488825
1 Memes AI(MEMESAI) ke NAD
$0.02106981
1 Memes AI(MEMESAI) ke NOK
kr0.01186314
1 Memes AI(MEMESAI) ke NZD
$0.00202571
1 Memes AI(MEMESAI) ke PAB
B/.0.001213
1 Memes AI(MEMESAI) ke PGK
K0.00507034
1 Memes AI(MEMESAI) ke QAR
ر.ق0.00441532
1 Memes AI(MEMESAI) ke RSD
дин.0.12002635

Memes AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Memes AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Memes AI

Berapakah nilai Memes AI (MEMESAI) hari ini?
Harga langsung MEMESAI dalam USD ialah 0.001213 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MEMESAI ke USD?
Harga semasa MEMESAI ke USD ialah $ 0.001213. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Memes AI?
Had pasaran untuk MEMESAI ialah $ 1.21M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MEMESAI?
Bekalan edaran MEMESAI ialah 999.97M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MEMESAI?
MEMESAI mencapai harga ATH sebanyak 0.12458044404213776 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MEMESAI?
MEMESAI melihat harga ATL sebanyak 0.00000635680790328 USD.
Berapakah jumlah dagangan MEMESAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MEMESAIialah $ 56.33K USD.
Adakah MEMESAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
MEMESAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MEMESAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:52:15 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda.

