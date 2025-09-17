Lagi Mengenai MENGO

Maklumat Harga MENGO

Laman Web Rasmi MENGO

Tokenomik MENGO

Ramalan Harga MENGO

Sejarah MENGO

MENGO Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MENGO-ke-Fiat

MENGO Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Flamengo Fan Token Logo

Flamengo Fan TokenHargae(MENGO)

1 MENGO ke USD Harga Langsung:

$0.12637
$0.12637$0.12637
-0.16%1D
USD
Flamengo Fan Token (MENGO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:39:06 (UTC+8)

Flamengo Fan Token (MENGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.12513
$ 0.12513$ 0.12513
24J Rendah
$ 0.12909
$ 0.12909$ 0.12909
24J Tinggi

$ 0.12513
$ 0.12513$ 0.12513

$ 0.12909
$ 0.12909$ 0.12909

$ 4.032450914997048
$ 4.032450914997048$ 4.032450914997048

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

-0.16%

-1.33%

-1.33%

Flamengo Fan Token (MENGO) harga masa nyata ialah $ 0.12637. Sepanjang 24 jam yang lalu, MENGO didagangkan antara $ 0.12513 rendah dan $ 0.12909 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MENGO sepanjang masa ialah $ 4.032450914997048, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MENGO telah berubah sebanyak +0.62% sejak sejam yang lalu, -0.16% dalam 24 jam dan -1.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flamengo Fan Token (MENGO) Maklumat Pasaran

No.1951

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

$ 24.27K
$ 24.27K$ 24.27K

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

13.16M
13.16M 13.16M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

30,000,000
30,000,000 30,000,000

43.85%

CHZ

Had Pasaran semasa Flamengo Fan Token ialah $ 1.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 24.27K. Bekalan edaran MENGO ialah 13.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 30000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.79M.

Flamengo Fan Token (MENGO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Flamengo Fan Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002025-0.16%
30 Hari$ -0.01253-9.03%
60 Hari$ +0.00943+8.06%
90 Hari$ +0.02421+23.69%
Perubahan Harga Flamengo Fan Token Hari Ini

Hari ini, MENGO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0002025 (-0.16%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFlamengo Fan Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01253 (-9.03%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Flamengo Fan Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MENGO mengalami perubahan sebanyak $ +0.00943 (+8.06%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Flamengo Fan Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.02421 (+23.69%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Flamengo Fan Token (MENGO)?

Semak Flamengo Fan Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Flamengo Fan Token (MENGO)

Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.

Flamengo Fan Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Flamengo Fan Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MENGO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Flamengo Fan Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Flamengo Fan Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Flamengo Fan Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Flamengo Fan Token (MENGO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Flamengo Fan Token (MENGO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Flamengo Fan Token.

Semak Flamengo Fan Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Flamengo Fan Token (MENGO)

Memahami tokenomik Flamengo Fan Token (MENGO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MENGO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Flamengo Fan Token (MENGO)

Mencari cara membeli Flamengo Fan Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Flamengo Fan Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MENGO kepada Mata Wang Tempatan

1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke VND
3,325.42655
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke AUD
A$0.1882913
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke GBP
0.0922501
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke EUR
0.1061508
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke USD
$0.12637
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke MYR
RM0.530754
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke TRY
5.2140262
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke JPY
¥18.45002
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke ARS
ARS$185.5642354
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke RUB
10.513984
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke INR
11.1180326
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke IDR
Rp2,071.6390128
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke KRW
174.3034047
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke PHP
7.1841345
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke EGP
￡E.6.0758696
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke BRL
R$0.6684973
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke CAD
C$0.1731269
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke BDT
15.391866
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke NGN
188.8928212
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke COP
$491.7119885
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke ZAR
R.2.1899921
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke UAH
5.2026529
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke VES
Bs20.2192
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke CLP
$119.92513
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke PKR
Rs35.8688608
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke KZT
68.3813344
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke THB
฿4.0021379
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke TWD
NT$3.8024733
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke AED
د.إ0.4637779
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke CHF
Fr0.0985686
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke HKD
HK$0.9831586
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke AMD
֏48.323888
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke MAD
.د.م1.1335389
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke MXN
$2.3100436
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke SAR
ريال0.4738875
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke PLN
0.4524046
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke RON
лв0.5383362
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke SEK
kr1.1638677
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke BGN
лв0.2085105
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke HUF
Ft41.4316682
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke CZK
2.5867939
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke KWD
د.ك0.03841648
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke ILS
0.4208121
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke AOA
Kz115.1951009
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke BHD
.د.ب0.04764149
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke BMD
$0.12637
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke DKK
kr0.7936036
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke HNL
L3.3146851
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke MUR
5.7182425
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke NAD
$2.1950469
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke NOK
kr1.2321075
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke NZD
$0.2097742
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke PAB
B/.0.12637
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke PGK
K0.5282266
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke QAR
ر.ق0.4599868
1 Flamengo Fan Token(MENGO) ke RSD
дин.12.4689279

Flamengo Fan Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Flamengo Fan Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Flamengo Fan Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Flamengo Fan Token

Berapakah nilai Flamengo Fan Token (MENGO) hari ini?
Harga langsung MENGO dalam USD ialah 0.12637 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MENGO ke USD?
Harga semasa MENGO ke USD ialah $ 0.12637. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Flamengo Fan Token?
Had pasaran untuk MENGO ialah $ 1.66M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MENGO?
Bekalan edaran MENGO ialah 13.16M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MENGO?
MENGO mencapai harga ATH sebanyak 4.032450914997048 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MENGO?
MENGO melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan MENGO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MENGOialah $ 24.27K USD.
Adakah MENGO akan naik lebih tinggi tahun ini?
MENGO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MENGOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:39:06 (UTC+8)

Flamengo Fan Token (MENGO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MENGO-ke-USD

Jumlah

MENGO
MENGO
USD
USD

1 MENGO = 0.12637 USD

Berdagang MENGO

MENGOUSDT
$0.12637
$0.12637$0.12637
-0.37%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan