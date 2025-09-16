Lagi Mengenai MERL

Maklumat Harga MERL

Kertas putih MERL

Laman Web Rasmi MERL

Tokenomik MERL

Ramalan Harga MERL

Sejarah MERL

MERL Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MERL-ke-Fiat

MERL Spot

MERL Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Merlin Chain Logo

Merlin ChainHargae(MERL)

1 MERL ke USD Harga Langsung:

$0.18975
$0.18975$0.18975
+23.57%1D
USD
Merlin Chain (MERL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:11:32 (UTC+8)

Merlin Chain (MERL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.14865
$ 0.14865$ 0.14865
24J Rendah
$ 0.24455
$ 0.24455$ 0.24455
24J Tinggi

$ 0.14865
$ 0.14865$ 0.14865

$ 0.24455
$ 0.24455$ 0.24455

$ 1.54701444602571
$ 1.54701444602571$ 1.54701444602571

$ 0.07122948634211385
$ 0.07122948634211385$ 0.07122948634211385

+4.47%

+23.57%

+40.84%

+40.84%

Merlin Chain (MERL) harga masa nyata ialah $ 0.18974. Sepanjang 24 jam yang lalu, MERL didagangkan antara $ 0.14865 rendah dan $ 0.24455 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MERL sepanjang masa ialah $ 1.54701444602571, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.07122948634211385.

Dari segi prestasi jangka pendek, MERL telah berubah sebanyak +4.47% sejak sejam yang lalu, +23.57% dalam 24 jam dan +40.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Merlin Chain (MERL) Maklumat Pasaran

No.237

$ 185.75M
$ 185.75M$ 185.75M

$ 12.65M
$ 12.65M$ 12.65M

$ 398.45M
$ 398.45M$ 398.45M

978.96M
978.96M 978.96M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

46.61%

MERLIN

Had Pasaran semasa Merlin Chain ialah $ 185.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 12.65M. Bekalan edaran MERL ialah 978.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 398.45M.

Merlin Chain (MERL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Merlin Chain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0361933+23.57%
30 Hari$ +0.07336+63.03%
60 Hari$ +0.07793+69.69%
90 Hari$ +0.10511+124.19%
Perubahan Harga Merlin Chain Hari Ini

Hari ini, MERL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0361933 (+23.57%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMerlin Chain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.07336 (+63.03%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Merlin Chain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MERL mengalami perubahan sebanyak $ +0.07793 (+69.69%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Merlin Chain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.10511 (+124.19%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Merlin Chain (MERL)?

Semak Merlin Chainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Merlin Chain (MERL)

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Merlin Chain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Merlin Chain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MERL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Merlin Chain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Merlin Chain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Merlin Chain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Merlin Chain (MERL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Merlin Chain (MERL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Merlin Chain.

Semak Merlin Chain ramalan harga sekarang!

Tokenomik Merlin Chain (MERL)

Memahami tokenomik Merlin Chain (MERL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MERL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Merlin Chain (MERL)

Mencari cara membeli Merlin Chain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Merlin Chain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MERL kepada Mata Wang Tempatan

1 Merlin Chain(MERL) ke VND
4,993.0081
1 Merlin Chain(MERL) ke AUD
A$0.2827126
1 Merlin Chain(MERL) ke GBP
0.1385102
1 Merlin Chain(MERL) ke EUR
0.1593816
1 Merlin Chain(MERL) ke USD
$0.18974
1 Merlin Chain(MERL) ke MYR
RM0.796908
1 Merlin Chain(MERL) ke TRY
7.8324672
1 Merlin Chain(MERL) ke JPY
¥27.89178
1 Merlin Chain(MERL) ke ARS
ARS$277.8021288
1 Merlin Chain(MERL) ke RUB
15.710472
1 Merlin Chain(MERL) ke INR
16.706607
1 Merlin Chain(MERL) ke IDR
Rp3,110.4913056
1 Merlin Chain(MERL) ke KRW
262.4331888
1 Merlin Chain(MERL) ke PHP
10.8075904
1 Merlin Chain(MERL) ke EGP
￡E.9.1208018
1 Merlin Chain(MERL) ke BRL
R$1.0075194
1 Merlin Chain(MERL) ke CAD
C$0.2599438
1 Merlin Chain(MERL) ke BDT
23.110332
1 Merlin Chain(MERL) ke NGN
283.6157624
1 Merlin Chain(MERL) ke COP
$741.171875
1 Merlin Chain(MERL) ke ZAR
R.3.2976812
1 Merlin Chain(MERL) ke UAH
7.8115958
1 Merlin Chain(MERL) ke VES
Bs30.3584
1 Merlin Chain(MERL) ke CLP
$180.253
1 Merlin Chain(MERL) ke PKR
Rs53.8558016
1 Merlin Chain(MERL) ke KZT
102.6721088
1 Merlin Chain(MERL) ke THB
฿6.0185528
1 Merlin Chain(MERL) ke TWD
NT$5.720661
1 Merlin Chain(MERL) ke AED
د.إ0.6963458
1 Merlin Chain(MERL) ke CHF
Fr0.1498946
1 Merlin Chain(MERL) ke HKD
HK$1.4761772
1 Merlin Chain(MERL) ke AMD
֏72.556576
1 Merlin Chain(MERL) ke MAD
.د.م1.7019678
1 Merlin Chain(MERL) ke MXN
$3.4760368
1 Merlin Chain(MERL) ke SAR
ريال0.711525
1 Merlin Chain(MERL) ke PLN
0.6811666
1 Merlin Chain(MERL) ke RON
лв0.8120872
1 Merlin Chain(MERL) ke SEK
kr1.755095
1 Merlin Chain(MERL) ke BGN
лв0.313071
1 Merlin Chain(MERL) ke HUF
Ft62.6198922
1 Merlin Chain(MERL) ke CZK
3.9067466
1 Merlin Chain(MERL) ke KWD
د.ك0.0578707
1 Merlin Chain(MERL) ke ILS
0.6337316
1 Merlin Chain(MERL) ke AOA
Kz172.9612918
1 Merlin Chain(MERL) ke BHD
.د.ب0.07134224
1 Merlin Chain(MERL) ke BMD
$0.18974
1 Merlin Chain(MERL) ke DKK
kr1.1991568
1 Merlin Chain(MERL) ke HNL
L4.9768802
1 Merlin Chain(MERL) ke MUR
8.585735
1 Merlin Chain(MERL) ke NAD
$3.2957838
1 Merlin Chain(MERL) ke NOK
kr1.8613494
1 Merlin Chain(MERL) ke NZD
$0.3168658
1 Merlin Chain(MERL) ke PAB
B/.0.18974
1 Merlin Chain(MERL) ke PGK
K0.7931132
1 Merlin Chain(MERL) ke QAR
ر.ق0.6906536
1 Merlin Chain(MERL) ke RSD
дин.18.8241054

Merlin Chain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Merlin Chain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Merlin Chain Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Merlin Chain

Berapakah nilai Merlin Chain (MERL) hari ini?
Harga langsung MERL dalam USD ialah 0.18974 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MERL ke USD?
Harga semasa MERL ke USD ialah $ 0.18974. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Merlin Chain?
Had pasaran untuk MERL ialah $ 185.75M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MERL?
Bekalan edaran MERL ialah 978.96M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MERL?
MERL mencapai harga ATH sebanyak 1.54701444602571 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MERL?
MERL melihat harga ATL sebanyak 0.07122948634211385 USD.
Berapakah jumlah dagangan MERL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MERLialah $ 12.65M USD.
Adakah MERL akan naik lebih tinggi tahun ini?
MERL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MERLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:11:32 (UTC+8)

Merlin Chain (MERL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MERL-ke-USD

Jumlah

MERL
MERL
USD
USD

1 MERL = 0.18974 USD

Berdagang MERL

MERLUSDT
$0.18975
$0.18975$0.18975
+23.64%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan