Apakah itu MetYa (MET)

MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users.

MetYa tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MetYa pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak MET ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang MetYa di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MetYa anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MetYa Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MetYa (MET) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MetYa (MET) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MetYa.

Semak MetYa ramalan harga sekarang!

Tokenomik MetYa (MET)

Memahami tokenomik MetYa (MET) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MET dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MetYa (MET)

Mencari cara membeli MetYa? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MetYa di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MET kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

MetYa Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MetYa, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MetYa Berapakah nilai MetYa (MET) hari ini? Harga langsung MET dalam USD ialah 0.2403 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MET ke USD? $ 0.2403 . Lihat Harga semasa MET ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MetYa? Had pasaran untuk MET ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MET? Bekalan edaran MET ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MET? MET mencapai harga ATH sebanyak 0.3026106966057054 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MET? MET melihat harga ATL sebanyak 0.06088509988318206 USD . Berapakah jumlah dagangan MET? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk METialah $ 711.88K USD . Adakah MET akan naik lebih tinggi tahun ini? MET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak METramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

MetYa (MET) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)