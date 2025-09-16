Lagi Mengenai MET

MetYa Logo

MetYaHargae(MET)

1 MET ke USD Harga Langsung:

-0.20%1D
USD
MetYa (MET) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:11:40 (UTC+8)

MetYa (MET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-1.32%

-0.20%

+3.13%

+3.13%

MetYa (MET) harga masa nyata ialah $ 0.2403. Sepanjang 24 jam yang lalu, MET didagangkan antara $ 0.2389 rendah dan $ 0.2449 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MET sepanjang masa ialah $ 0.3026106966057054, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.06088509988318206.

Dari segi prestasi jangka pendek, MET telah berubah sebanyak -1.32% sejak sejam yang lalu, -0.20% dalam 24 jam dan +3.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MetYa (MET) Maklumat Pasaran

No.3305

--
----

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Had Pasaran semasa MetYa ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 711.88K. Bekalan edaran MET ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 240.30M.

MetYa (MET) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MetYa hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000482-0.20%
30 Hari$ +0.0157+6.99%
60 Hari$ +0.0695+40.69%
90 Hari$ +0.2003+500.75%
Perubahan Harga MetYa Hari Ini

Hari ini, MET mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000482 (-0.20%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMetYa

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0157 (+6.99%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MetYa

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MET mengalami perubahan sebanyak $ +0.0695 (+40.69%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MetYa

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.2003 (+500.75%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MetYa (MET)?

Semak MetYahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MetYa (MET)

MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users.

MetYa tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MetYa pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MET ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MetYa di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MetYa anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MetYa Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MetYa (MET) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MetYa (MET) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MetYa.

Semak MetYa ramalan harga sekarang!

Tokenomik MetYa (MET)

Memahami tokenomik MetYa (MET) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MET dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MetYa (MET)

Mencari cara membeli MetYa? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MetYa di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MET kepada Mata Wang Tempatan

1 MetYa(MET) ke VND
6,323.4945
1 MetYa(MET) ke AUD
A$0.358047
1 MetYa(MET) ke GBP
0.175419
1 MetYa(MET) ke EUR
0.201852
1 MetYa(MET) ke USD
$0.2403
1 MetYa(MET) ke MYR
RM1.00926
1 MetYa(MET) ke TRY
9.919584
1 MetYa(MET) ke JPY
¥35.3241
1 MetYa(MET) ke ARS
ARS$351.828036
1 MetYa(MET) ke RUB
19.89684
1 MetYa(MET) ke INR
21.158415
1 MetYa(MET) ke IDR
Rp3,939.343632
1 MetYa(MET) ke KRW
332.363736
1 MetYa(MET) ke PHP
13.687488
1 MetYa(MET) ke EGP
￡E.11.551221
1 MetYa(MET) ke BRL
R$1.275993
1 MetYa(MET) ke CAD
C$0.329211
1 MetYa(MET) ke BDT
29.26854
1 MetYa(MET) ke NGN
359.190828
1 MetYa(MET) ke COP
$938.671875
1 MetYa(MET) ke ZAR
R.4.176414
1 MetYa(MET) ke UAH
9.893151
1 MetYa(MET) ke VES
Bs38.448
1 MetYa(MET) ke CLP
$228.285
1 MetYa(MET) ke PKR
Rs68.206752
1 MetYa(MET) ke KZT
130.031136
1 MetYa(MET) ke THB
฿7.622316
1 MetYa(MET) ke TWD
NT$7.245045
1 MetYa(MET) ke AED
د.إ0.881901
1 MetYa(MET) ke CHF
Fr0.189837
1 MetYa(MET) ke HKD
HK$1.869534
1 MetYa(MET) ke AMD
֏91.89072
1 MetYa(MET) ke MAD
.د.م2.155491
1 MetYa(MET) ke MXN
$4.402296
1 MetYa(MET) ke SAR
ريال0.901125
1 MetYa(MET) ke PLN
0.862677
1 MetYa(MET) ke RON
лв1.028484
1 MetYa(MET) ke SEK
kr2.222775
1 MetYa(MET) ke BGN
лв0.396495
1 MetYa(MET) ke HUF
Ft79.306209
1 MetYa(MET) ke CZK
4.947777
1 MetYa(MET) ke KWD
د.ك0.0732915
1 MetYa(MET) ke ILS
0.802602
1 MetYa(MET) ke AOA
Kz219.050271
1 MetYa(MET) ke BHD
.د.ب0.0903528
1 MetYa(MET) ke BMD
$0.2403
1 MetYa(MET) ke DKK
kr1.518696
1 MetYa(MET) ke HNL
L6.303069
1 MetYa(MET) ke MUR
10.873575
1 MetYa(MET) ke NAD
$4.174011
1 MetYa(MET) ke NOK
kr2.357343
1 MetYa(MET) ke NZD
$0.401301
1 MetYa(MET) ke PAB
B/.0.2403
1 MetYa(MET) ke PGK
K1.004454
1 MetYa(MET) ke QAR
ر.ق0.874692
1 MetYa(MET) ke RSD
дин.23.840163

MetYa Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MetYa, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MetYa Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MetYa

Berapakah nilai MetYa (MET) hari ini?
Harga langsung MET dalam USD ialah 0.2403 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MET ke USD?
Harga semasa MET ke USD ialah $ 0.2403. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MetYa?
Had pasaran untuk MET ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MET?
Bekalan edaran MET ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MET?
MET mencapai harga ATH sebanyak 0.3026106966057054 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MET?
MET melihat harga ATL sebanyak 0.06088509988318206 USD.
Berapakah jumlah dagangan MET?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk METialah $ 711.88K USD.
Adakah MET akan naik lebih tinggi tahun ini?
MET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak METramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:11:40 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

