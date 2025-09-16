Lagi Mengenai METAL

Maklumat Harga METAL

Kertas putih METAL

Laman Web Rasmi METAL

Tokenomik METAL

Ramalan Harga METAL

Sejarah METAL

METAL Panduan Membeli

Penukar Mata Wang METAL-ke-Fiat

METAL Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Metal Blockchain Logo

Metal BlockchainHargae(METAL)

1 METAL ke USD Harga Langsung:

$0.38011
$0.38011$0.38011
-1.79%1D
USD
Metal Blockchain (METAL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:52:28 (UTC+8)

Metal Blockchain (METAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.37518
$ 0.37518$ 0.37518
24J Rendah
$ 0.3877
$ 0.3877$ 0.3877
24J Tinggi

$ 0.37518
$ 0.37518$ 0.37518

$ 0.3877
$ 0.3877$ 0.3877

$ 1.6464366906134766
$ 1.6464366906134766$ 1.6464366906134766

$ 0.03527947642577072
$ 0.03527947642577072$ 0.03527947642577072

-0.89%

-1.79%

-7.72%

-7.72%

Metal Blockchain (METAL) harga masa nyata ialah $ 0.38011. Sepanjang 24 jam yang lalu, METAL didagangkan antara $ 0.37518 rendah dan $ 0.3877 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi METAL sepanjang masa ialah $ 1.6464366906134766, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03527947642577072.

Dari segi prestasi jangka pendek, METAL telah berubah sebanyak -0.89% sejak sejam yang lalu, -1.79% dalam 24 jam dan -7.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Metal Blockchain (METAL) Maklumat Pasaran

No.4198

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 44.40K
$ 44.40K$ 44.40K

$ 126.70M
$ 126.70M$ 126.70M

0.00
0.00 0.00

333,333,333
333,333,333 333,333,333

PROTO

Had Pasaran semasa Metal Blockchain ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 44.40K. Bekalan edaran METAL ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 333333333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 126.70M.

Metal Blockchain (METAL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Metal Blockchain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.006928-1.79%
30 Hari$ -0.03989-9.50%
60 Hari$ +0.11683+44.37%
90 Hari$ +0.27319+255.50%
Perubahan Harga Metal Blockchain Hari Ini

Hari ini, METAL mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.006928 (-1.79%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMetal Blockchain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.03989 (-9.50%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Metal Blockchain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, METAL mengalami perubahan sebanyak $ +0.11683 (+44.37%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Metal Blockchain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.27319 (+255.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Metal Blockchain (METAL)?

Semak Metal Blockchainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Metal Blockchain (METAL)

Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).

Metal Blockchain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Metal Blockchain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak METAL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Metal Blockchain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Metal Blockchain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Metal Blockchain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Metal Blockchain (METAL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Metal Blockchain (METAL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Metal Blockchain.

Semak Metal Blockchain ramalan harga sekarang!

Tokenomik Metal Blockchain (METAL)

Memahami tokenomik Metal Blockchain (METAL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token METAL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Metal Blockchain (METAL)

Mencari cara membeli Metal Blockchain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Metal Blockchain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

METAL kepada Mata Wang Tempatan

1 Metal Blockchain(METAL) ke VND
10,002.59465
1 Metal Blockchain(METAL) ke AUD
A$0.570165
1 Metal Blockchain(METAL) ke GBP
0.2774803
1 Metal Blockchain(METAL) ke EUR
0.3192924
1 Metal Blockchain(METAL) ke USD
$0.38011
1 Metal Blockchain(METAL) ke MYR
RM1.596462
1 Metal Blockchain(METAL) ke TRY
15.6871397
1 Metal Blockchain(METAL) ke JPY
¥55.49606
1 Metal Blockchain(METAL) ke ARS
ARS$555.7132178
1 Metal Blockchain(METAL) ke RUB
31.5453289
1 Metal Blockchain(METAL) ke INR
33.44968
1 Metal Blockchain(METAL) ke IDR
Rp6,231.3104784
1 Metal Blockchain(METAL) ke KRW
525.0117331
1 Metal Blockchain(METAL) ke PHP
21.590248
1 Metal Blockchain(METAL) ke EGP
￡E.18.2718877
1 Metal Blockchain(METAL) ke BRL
R$2.014583
1 Metal Blockchain(METAL) ke CAD
C$0.5207507
1 Metal Blockchain(METAL) ke BDT
46.297398
1 Metal Blockchain(METAL) ke NGN
568.1732236
1 Metal Blockchain(METAL) ke COP
$1,484.8046875
1 Metal Blockchain(METAL) ke ZAR
R.6.5949085
1 Metal Blockchain(METAL) ke UAH
15.6491287
1 Metal Blockchain(METAL) ke VES
Bs60.8176
1 Metal Blockchain(METAL) ke CLP
$360.72439
1 Metal Blockchain(METAL) ke PKR
Rs107.8904224
1 Metal Blockchain(METAL) ke KZT
205.6851232
1 Metal Blockchain(METAL) ke THB
฿12.0380837
1 Metal Blockchain(METAL) ke TWD
NT$11.4337088
1 Metal Blockchain(METAL) ke AED
د.إ1.3950037
1 Metal Blockchain(METAL) ke CHF
Fr0.2964858
1 Metal Blockchain(METAL) ke HKD
HK$2.9572558
1 Metal Blockchain(METAL) ke AMD
֏145.354064
1 Metal Blockchain(METAL) ke MAD
.د.م3.4095867
1 Metal Blockchain(METAL) ke MXN
$6.9712174
1 Metal Blockchain(METAL) ke SAR
ريال1.4254125
1 Metal Blockchain(METAL) ke PLN
1.3645949
1 Metal Blockchain(METAL) ke RON
лв1.6230697
1 Metal Blockchain(METAL) ke SEK
kr3.5084153
1 Metal Blockchain(METAL) ke BGN
лв0.6271815
1 Metal Blockchain(METAL) ke HUF
Ft125.0333834
1 Metal Blockchain(METAL) ke CZK
7.8036583
1 Metal Blockchain(METAL) ke KWD
د.ك0.11555344
1 Metal Blockchain(METAL) ke ILS
1.2657663
1 Metal Blockchain(METAL) ke AOA
Kz346.4968727
1 Metal Blockchain(METAL) ke BHD
.د.ب0.14330147
1 Metal Blockchain(METAL) ke BMD
$0.38011
1 Metal Blockchain(METAL) ke DKK
kr2.394693
1 Metal Blockchain(METAL) ke HNL
L9.9702853
1 Metal Blockchain(METAL) ke MUR
17.1999775
1 Metal Blockchain(METAL) ke NAD
$6.6025107
1 Metal Blockchain(METAL) ke NOK
kr3.7174758
1 Metal Blockchain(METAL) ke NZD
$0.6347837
1 Metal Blockchain(METAL) ke PAB
B/.0.38011
1 Metal Blockchain(METAL) ke PGK
K1.5888598
1 Metal Blockchain(METAL) ke QAR
ر.ق1.3836004
1 Metal Blockchain(METAL) ke RSD
дин.37.6118845

Metal Blockchain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Metal Blockchain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Metal Blockchain Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Metal Blockchain

Berapakah nilai Metal Blockchain (METAL) hari ini?
Harga langsung METAL dalam USD ialah 0.38011 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa METAL ke USD?
Harga semasa METAL ke USD ialah $ 0.38011. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Metal Blockchain?
Had pasaran untuk METAL ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran METAL?
Bekalan edaran METAL ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) METAL?
METAL mencapai harga ATH sebanyak 1.6464366906134766 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa METAL?
METAL melihat harga ATL sebanyak 0.03527947642577072 USD.
Berapakah jumlah dagangan METAL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk METALialah $ 44.40K USD.
Adakah METAL akan naik lebih tinggi tahun ini?
METAL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak METALramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:52:28 (UTC+8)

Metal Blockchain (METAL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator METAL-ke-USD

Jumlah

METAL
METAL
USD
USD

1 METAL = 0.38011 USD

Berdagang METAL

METALUSDT
$0.38011
$0.38011$0.38011
-1.79%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan