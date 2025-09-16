Apakah itu Metal Blockchain (METAL)

Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).

Metal Blockchain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Metal Blockchain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Metal Blockchain Berapakah nilai Metal Blockchain (METAL) hari ini? Harga langsung METAL dalam USD ialah 0.38011 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa METAL ke USD? $ 0.38011 . Lihat Harga semasa METAL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Metal Blockchain? Had pasaran untuk METAL ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran METAL? Bekalan edaran METAL ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) METAL? METAL mencapai harga ATH sebanyak 1.6464366906134766 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa METAL? METAL melihat harga ATL sebanyak 0.03527947642577072 USD . Berapakah jumlah dagangan METAL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk METALialah $ 44.40K USD . Adakah METAL akan naik lebih tinggi tahun ini? METAL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak METALramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

