METANIA GAMES (METANIA)

Harga Langsung: $0.03007

METANIA GAMES (METANIA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:48:38 (UTC+8)

METANIA GAMES (METANIA) Maklumat Harga (USD)

METANIA GAMES (METANIA) harga masa nyata ialah $ 0.03007. Sepanjang 24 jam yang lalu, METANIA didagangkan antara $ 0.02993 rendah dan $ 0.03018 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi METANIA sepanjang masa ialah $ 0.05474586938767864, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.024063566170891768.

Dari segi prestasi jangka pendek, METANIA telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, -0.13% dalam 24 jam dan -7.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

METANIA GAMES (METANIA) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa METANIA GAMES ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 88.25K. Bekalan edaran METANIA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.04M.

METANIA GAMES (METANIA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk METANIA GAMES hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000391-0.13%
30 Hari$ +0.00356+13.42%
60 Hari$ -0.01558-34.13%
90 Hari$ -0.00458-13.22%
Perubahan Harga METANIA GAMES Hari Ini

Hari ini, METANIA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000391 (-0.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMETANIA GAMES

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00356 (+13.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari METANIA GAMES

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, METANIA mengalami perubahan sebanyak $ -0.01558 (-34.13%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari METANIA GAMES

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00458 (-13.22%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga METANIA GAMES (METANIA)?

Semak METANIA GAMEShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu METANIA GAMES (METANIA)

Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.

METANIA GAMES tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus METANIA GAMES pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak METANIA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang METANIA GAMES di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian METANIA GAMES anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

METANIA GAMES Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai METANIA GAMES (METANIA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset METANIA GAMES (METANIA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk METANIA GAMES.

Semak METANIA GAMES ramalan harga sekarang!

Tokenomik METANIA GAMES (METANIA)

Memahami tokenomik METANIA GAMES (METANIA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token METANIA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli METANIA GAMES (METANIA)

Mencari cara membeli METANIA GAMES? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah METANIA GAMES di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

METANIA kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang METANIA GAMES, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web METANIA GAMES Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai METANIA GAMES

Berapakah nilai METANIA GAMES (METANIA) hari ini?
Harga langsung METANIA dalam USD ialah 0.03007 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa METANIA ke USD?
Harga semasa METANIA ke USD ialah $ 0.03007. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran METANIA GAMES?
Had pasaran untuk METANIA ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran METANIA?
Bekalan edaran METANIA ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) METANIA?
METANIA mencapai harga ATH sebanyak 0.05474586938767864 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa METANIA?
METANIA melihat harga ATL sebanyak 0.024063566170891768 USD.
Berapakah jumlah dagangan METANIA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk METANIAialah $ 88.25K USD.
Adakah METANIA akan naik lebih tinggi tahun ini?
METANIA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak METANIAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
METANIA GAMES (METANIA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
