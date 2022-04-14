Tokenomik METANIA GAMES (METANIA)

Tokenomik METANIA GAMES (METANIA)

Lihat cerapan utama tentang METANIA GAMES (METANIA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
METANIA GAMES (METANIA) Maklumat

Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.

Laman Web Rasmi:
https://metania.games
Kertas putih:
https://whitepaper.metania.games/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x2E477F353747752FFB838a28621722e6A3F50D29

METANIA GAMES (METANIA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk METANIA GAMES (METANIA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 15.01M
$ 15.01M$ 15.01M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.058
$ 0.058$ 0.058
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.024063566170891768
$ 0.024063566170891768$ 0.024063566170891768
Harga Semasa:
$ 0.03001
$ 0.03001$ 0.03001

Tokenomik METANIA GAMES (METANIA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik METANIA GAMES (METANIA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token METANIA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token METANIA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik METANIA, terokai METANIA harga langsung token!

