Meta Platforms Harga Hari Ini

Harga langsung Meta Platforms (METAON) hari ini ialah $ 634.76, dengan 0.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa METAON kepada USD penukaran adalah $ 634.76 setiap METAON.

Meta Platforms kini berada pada kedudukan #1839 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.85M, dengan bekalan edaran sebanyak 2.91K METAON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, METAON didagangkan antara $ 623.97 (rendah) dan $ 644.29 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 783.5142352704004, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 601.8181036182127.

Dalam prestasi jangka pendek, METAON dipindahkan -1.19% dalam sejam terakhir dan -3.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.98K.

Meta Platforms (METAON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1839 Modal Pasaran $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Kelantangan (24J) $ 54.98K$ 54.98K $ 54.98K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Bekalan Peredaran 2.91K 2.91K 2.91K Jumlah Bekalan 2,906.79700397 2,906.79700397 2,906.79700397 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Meta Platforms ialah $ 1.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.98K. Bekalan edaran METAON ialah 2.91K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2906.79700397. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.85M.