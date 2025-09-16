Apakah itu MetaVPad (METAV)

MetaVPad is a metaverse-themed launchpad that claims to be “building the metaverse, one block at a time.” MetaVPad sees the metaverse as the next generation of the internet and wants to democratize access to its future. It helps fuel, refine, and supercharge different projects building in the metaverse, from social networks over non-fungible token projects to blockchain-based infrastructure and interoperability protocols or even blockchain games.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MetaVPad Berapakah nilai MetaVPad (METAV) hari ini? Harga langsung METAV dalam USD ialah 0.001216 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa METAV ke USD? $ 0.001216 . Lihat Harga semasa METAV ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MetaVPad? Had pasaran untuk METAV ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran METAV? Bekalan edaran METAV ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) METAV? METAV mencapai harga ATH sebanyak 0.9426878513314326 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa METAV? METAV melihat harga ATL sebanyak 0.000995251574841823 USD . Berapakah jumlah dagangan METAV? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk METAVialah $ 56.80K USD . Adakah METAV akan naik lebih tinggi tahun ini? METAV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak METAVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

MetaVPad (METAV) Kemas Kini Industri Penting

