Meta xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Meta xStock (METAX) hari ini ialah $ 634.63, dengan 2.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa METAX kepada USD penukaran adalah $ 634.63 setiap METAX.

Meta xStock kini berada pada kedudukan #1528 mengikut permodalan pasaran pada $ 3.81M, dengan bekalan edaran sebanyak 6.00K METAX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, METAX didagangkan antara $ 623.23 (rendah) dan $ 662.93 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1,543.8216023323089, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 603.4385636686472.

Dalam prestasi jangka pendek, METAX dipindahkan +0.71% dalam sejam terakhir dan -2.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 122.41K.

Meta xStock (METAX) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1528 Modal Pasaran $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Kelantangan (24J) $ 122.41K$ 122.41K $ 122.41K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Bekalan Peredaran 6.00K 6.00K 6.00K Bekalan Maks ---- -- Jumlah Bekalan 5,999.91168385 5,999.91168385 5,999.91168385 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Meta xStock ialah $ 3.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 122.41K. Bekalan edaran METAX ialah 6.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 5999.91168385. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.81M.