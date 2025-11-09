BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Meta xStock langsung hari ini ialah 634.63 USD.METAX modal pasaran ialah 3,807,723.9519217255 USD. Jejaki masa nyata METAX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Meta xStock langsung hari ini ialah 634.63 USD.METAX modal pasaran ialah 3,807,723.9519217255 USD. Jejaki masa nyata METAX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai METAX

Maklumat Harga METAX

Apakah METAX

Laman Web Rasmi METAX

Tokenomik METAX

Ramalan Harga METAX

Sejarah METAX

METAX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang METAX-ke-Fiat

METAX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Meta xStock Logo

Meta xStockHargae(METAX)

1 METAX ke USD Harga Langsung:

$634.56
$634.56$634.56
-2.35%1D
USD
Meta xStock (METAX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:22:38 (UTC+8)

Meta xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Meta xStock (METAX) hari ini ialah $ 634.63, dengan 2.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa METAX kepada USD penukaran adalah $ 634.63 setiap METAX.

Meta xStock kini berada pada kedudukan #1528 mengikut permodalan pasaran pada $ 3.81M, dengan bekalan edaran sebanyak 6.00K METAX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, METAX didagangkan antara $ 623.23 (rendah) dan $ 662.93 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1,543.8216023323089, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 603.4385636686472.

Dalam prestasi jangka pendek, METAX dipindahkan +0.71% dalam sejam terakhir dan -2.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 122.41K.

Meta xStock (METAX) Maklumat Pasaran

No.1528

$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M

$ 122.41K
$ 122.41K$ 122.41K

$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M

6.00K
6.00K 6.00K

--
----

5,999.91168385
5,999.91168385 5,999.91168385

SOL

Had Pasaran semasa Meta xStock ialah $ 3.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 122.41K. Bekalan edaran METAX ialah 6.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 5999.91168385. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.81M.

Meta xStock Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 623.23
$ 623.23$ 623.23
24J Rendah
$ 662.93
$ 662.93$ 662.93
24J Tinggi

$ 623.23
$ 623.23$ 623.23

$ 662.93
$ 662.93$ 662.93

$ 1,543.8216023323089
$ 1,543.8216023323089$ 1,543.8216023323089

$ 603.4385636686472
$ 603.4385636686472$ 603.4385636686472

+0.71%

-2.35%

-2.66%

-2.66%

Meta xStock (METAX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Meta xStock hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -15.271-2.35%
30 Hari$ -76.89-10.81%
60 Hari$ -121.55-16.08%
90 Hari$ -134.25-17.47%
Perubahan Harga Meta xStock Hari Ini

Hari ini, METAX mencatatkan perubahan sebanyak $ -15.271 (-2.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMeta xStock

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -76.89 (-10.81%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Meta xStock

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, METAX mengalami perubahan sebanyak $ -121.55 (-16.08%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Meta xStock

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -134.25 (-17.47%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Meta xStock (METAX)?

Semak Meta xStockhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Meta xStock

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Meta xStock pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Meta xStock?

METAX prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment towards metaverse and Web3 projects
2. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin performance
3. Trading volume and liquidity on exchanges
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and collaborations
6. Regulatory news affecting crypto markets
7. Social media buzz and community engagement
8. Technical analysis patterns and support/resistance levels
9. Whale movements and large transactions
10. General economic conditions and risk appetite

Mengapa orang ingin tahu harga Meta xStock hari ini?

People want to know Meta xStock (METAX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, and staying updated on market volatility for risk management purposes.

Ramalan Harga untuk Meta xStock

Meta xStock (METAX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran METAX pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Meta xStock (METAX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Meta xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Meta xStock yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk METAX ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Meta xStock Ramalan Harga.

Perihal Meta xStock

METAX is a blockchain-based digital asset designed to facilitate the creation, buying, selling, and trading of unique digital items, known as non-fungible tokens (NFTs). The platform employs a proof-of-stake consensus mechanism and utilizes smart contracts to ensure the secure and efficient execution of transactions. METAX aims to democratize access to digital assets and foster a decentralized marketplace for NFTs, which can include anything from digital art and music to virtual real estate and digital goods. The token's supply and issuance model is designed to incentivize participation and reward users for contributing to the platform's growth and development.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Meta xStock dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Meta xStock? Membeli METAX adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Meta xStock. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Meta xStock (METAX) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 6.00K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Meta xStock akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Meta xStock (METAX)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Meta xStock

Memiliki Meta xStock membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Meta xStock (METAX) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Meta xStock (METAX)

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Meta xStock Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Meta xStock, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Meta xStock Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Meta xStock

Berapakah nilai 1 Meta xStock pada tahun 2030?
Jika Meta xStock berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Meta xStock berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:22:38 (UTC+8)

Meta xStock (METAX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Meta xStock

METAX USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek METAX dengan leveraj. Terokai METAX dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Meta xStock (METAX) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Meta xStock langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
METAX/USDT
$634.56
$634.56$634.56
-2.36%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04149
$0.04149$0.04149

+107.45%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1117
$0.1117$0.1117

+17.57%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006819
$0.00006819$0.00006819

+246.14%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000331
$0.0000331$0.0000331

+120.66%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12063
$0.12063$0.12063

+70.86%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03986
$0.03986$0.03986

+70.26%

NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000015572
$0.000015572$0.000015572

+53.73%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator METAX-ke-USD

Jumlah

METAX
METAX
USD
USD

1 METAX = 634.63 USD