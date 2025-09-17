Apakah itu Metis (METIS)

Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI.

Tokenomik Metis (METIS)

Memahami tokenomik Metis (METIS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token METIS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Metis Berapakah nilai Metis (METIS) hari ini? Harga langsung METIS dalam USD ialah 15.19 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa METIS ke USD? $ 15.19 . Lihat Harga semasa METIS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Metis? Had pasaran untuk METIS ialah $ 99.58M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran METIS? Bekalan edaran METIS ialah 6.56M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) METIS? METIS mencapai harga ATH sebanyak 322.9957981463216 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa METIS? METIS melihat harga ATL sebanyak 3.29299133 USD . Berapakah jumlah dagangan METIS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk METISialah $ 676.59K USD . Adakah METIS akan naik lebih tinggi tahun ini? METIS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak METISramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Metis (METIS) Kemas Kini Industri Penting

