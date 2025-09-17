Lagi Mengenai MEW

cat in a dogs world Logo

cat in a dogs worldHargae(MEW)

1 MEW ke USD Harga Langsung:

$0.003057
$0.003057$0.003057
+0.06%1D
USD
cat in a dogs world (MEW) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:02:10 (UTC+8)

cat in a dogs world (MEW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002935
$ 0.002935$ 0.002935
24J Rendah
$ 0.003064
$ 0.003064$ 0.003064
24J Tinggi

$ 0.002935
$ 0.002935$ 0.002935

$ 0.003064
$ 0.003064$ 0.003064

$ 0.01287879620196633
$ 0.01287879620196633$ 0.01287879620196633

$ 0.000844011049572498
$ 0.000844011049572498$ 0.000844011049572498

+1.32%

+0.06%

+5.93%

+5.93%

cat in a dogs world (MEW) harga masa nyata ialah $ 0.003053. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEW didagangkan antara $ 0.002935 rendah dan $ 0.003064 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEW sepanjang masa ialah $ 0.01287879620196633, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000844011049572498.

Dari segi prestasi jangka pendek, MEW telah berubah sebanyak +1.32% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +5.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

cat in a dogs world (MEW) Maklumat Pasaran

No.173

$ 271.38M
$ 271.38M$ 271.38M

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

$ 271.38M
$ 271.38M$ 271.38M

88.89B
88.89B 88.89B

88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888

88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888

100.00%

0.01%

SOL

Had Pasaran semasa cat in a dogs world ialah $ 271.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.45M. Bekalan edaran MEW ialah 88.89B, dengan jumlah bekalan sebanyak 88888888888. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 271.38M.

cat in a dogs world (MEW) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk cat in a dogs world hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000183+0.06%
30 Hari$ -0.000108-3.42%
60 Hari$ -0.000599-16.41%
90 Hari$ +0.000428+16.30%
Perubahan Harga cat in a dogs world Hari Ini

Hari ini, MEW mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000183 (+0.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Haricat in a dogs world

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000108 (-3.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari cat in a dogs world

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MEW mengalami perubahan sebanyak $ -0.000599 (-16.41%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari cat in a dogs world

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000428 (+16.30%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga cat in a dogs world (MEW)?

Semak cat in a dogs worldhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu cat in a dogs world (MEW)

Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins.

cat in a dogs world tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus cat in a dogs world pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MEW ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang cat in a dogs world di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian cat in a dogs world anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

cat in a dogs world Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai cat in a dogs world (MEW) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset cat in a dogs world (MEW) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk cat in a dogs world.

Semak cat in a dogs world ramalan harga sekarang!

Tokenomik cat in a dogs world (MEW)

Memahami tokenomik cat in a dogs world (MEW) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MEW dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli cat in a dogs world (MEW)

Mencari cara membeli cat in a dogs world? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah cat in a dogs world di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MEW kepada Mata Wang Tempatan

1 cat in a dogs world(MEW) ke VND
80.339695
1 cat in a dogs world(MEW) ke AUD
A$0.00454897
1 cat in a dogs world(MEW) ke GBP
0.00222869
1 cat in a dogs world(MEW) ke EUR
0.00256452
1 cat in a dogs world(MEW) ke USD
$0.003053
1 cat in a dogs world(MEW) ke MYR
RM0.0128226
1 cat in a dogs world(MEW) ke TRY
0.12599731
1 cat in a dogs world(MEW) ke JPY
¥0.445738
1 cat in a dogs world(MEW) ke ARS
ARS$4.46342494
1 cat in a dogs world(MEW) ke RUB
0.2540096
1 cat in a dogs world(MEW) ke INR
0.26863347
1 cat in a dogs world(MEW) ke IDR
Rp50.04917232
1 cat in a dogs world(MEW) ke KRW
4.21683413
1 cat in a dogs world(MEW) ke PHP
0.17368517
1 cat in a dogs world(MEW) ke EGP
￡E.0.14678824
1 cat in a dogs world(MEW) ke BRL
R$0.0161809
1 cat in a dogs world(MEW) ke CAD
C$0.00418261
1 cat in a dogs world(MEW) ke BDT
0.3718554
1 cat in a dogs world(MEW) ke NGN
4.56350228
1 cat in a dogs world(MEW) ke COP
$11.87937565
1 cat in a dogs world(MEW) ke ZAR
R.0.05296955
1 cat in a dogs world(MEW) ke UAH
0.12569201
1 cat in a dogs world(MEW) ke VES
Bs0.48848
1 cat in a dogs world(MEW) ke CLP
$2.897297
1 cat in a dogs world(MEW) ke PKR
Rs0.86656352
1 cat in a dogs world(MEW) ke KZT
1.65203936
1 cat in a dogs world(MEW) ke THB
฿0.09681063
1 cat in a dogs world(MEW) ke TWD
NT$0.09192583
1 cat in a dogs world(MEW) ke AED
د.إ0.01120451
1 cat in a dogs world(MEW) ke CHF
Fr0.00238134
1 cat in a dogs world(MEW) ke HKD
HK$0.02375234
1 cat in a dogs world(MEW) ke AMD
֏1.1674672
1 cat in a dogs world(MEW) ke MAD
.د.م0.02738541
1 cat in a dogs world(MEW) ke MXN
$0.05590043
1 cat in a dogs world(MEW) ke SAR
ريال0.01144875
1 cat in a dogs world(MEW) ke PLN
0.01092974
1 cat in a dogs world(MEW) ke RON
лв0.01303631
1 cat in a dogs world(MEW) ke SEK
kr0.02820972
1 cat in a dogs world(MEW) ke BGN
лв0.00503745
1 cat in a dogs world(MEW) ke HUF
Ft1.00391799
1 cat in a dogs world(MEW) ke CZK
0.06264756
1 cat in a dogs world(MEW) ke KWD
د.ك0.000931165
1 cat in a dogs world(MEW) ke ILS
0.01016649
1 cat in a dogs world(MEW) ke AOA
Kz2.78302321
1 cat in a dogs world(MEW) ke BHD
.د.ب0.001147928
1 cat in a dogs world(MEW) ke BMD
$0.003053
1 cat in a dogs world(MEW) ke DKK
kr0.0192339
1 cat in a dogs world(MEW) ke HNL
L0.08008019
1 cat in a dogs world(MEW) ke MUR
0.13814825
1 cat in a dogs world(MEW) ke NAD
$0.05303061
1 cat in a dogs world(MEW) ke NOK
kr0.02982781
1 cat in a dogs world(MEW) ke NZD
$0.00509851
1 cat in a dogs world(MEW) ke PAB
B/.0.003053
1 cat in a dogs world(MEW) ke PGK
K0.01276154
1 cat in a dogs world(MEW) ke QAR
ر.ق0.01111292
1 cat in a dogs world(MEW) ke RSD
дин.0.3019417

cat in a dogs world Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang cat in a dogs world, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web cat in a dogs world Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai cat in a dogs world

Berapakah nilai cat in a dogs world (MEW) hari ini?
Harga langsung MEW dalam USD ialah 0.003053 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MEW ke USD?
Harga semasa MEW ke USD ialah $ 0.003053. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran cat in a dogs world?
Had pasaran untuk MEW ialah $ 271.38M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MEW?
Bekalan edaran MEW ialah 88.89B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MEW?
MEW mencapai harga ATH sebanyak 0.01287879620196633 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MEW?
MEW melihat harga ATL sebanyak 0.000844011049572498 USD.
Berapakah jumlah dagangan MEW?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MEWialah $ 1.45M USD.
Adakah MEW akan naik lebih tinggi tahun ini?
MEW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MEWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:02:10 (UTC+8)

cat in a dogs world (MEW) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

