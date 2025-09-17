Lagi Mengenai MEX

Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:48:45 (UTC+8)

xExchange (MEX) Maklumat Harga (USD)

xExchange (MEX) harga masa nyata ialah $ 0.000001263. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEX didagangkan antara $ 0.000001248 rendah dan $ 0.000001274 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEX sepanjang masa ialah $ 0.000626302576434263, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000001128599633696.

Dari segi prestasi jangka pendek, MEX telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.07% dalam 24 jam dan -0.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

xExchange (MEX) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa xExchange ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.67K. Bekalan edaran MEX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 4030654618422.1646. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.09M.

xExchange (MEX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk xExchange hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000000088+0.07%
30 Hari$ -0.000000127-9.14%
60 Hari$ -0.000000147-10.43%
90 Hari$ +0.000000093+7.94%
Perubahan Harga xExchange Hari Ini

Hari ini, MEX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000000088 (+0.07%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HarixExchange

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000000127 (-9.14%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari xExchange

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MEX mengalami perubahan sebanyak $ -0.000000147 (-10.43%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari xExchange

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000000093 (+7.94%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga xExchange (MEX)?

Semak xExchangehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu xExchange (MEX)

xExchange is a platform for trading and engaging with decentralized finance running on the MultiversX Network. A gateway for the next billion people into the digital economy.

xExchange tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus xExchange pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MEX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang xExchange di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian xExchange anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

xExchange Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai xExchange (MEX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset xExchange (MEX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk xExchange.

Semak xExchange ramalan harga sekarang!

Tokenomik xExchange (MEX)

Memahami tokenomik xExchange (MEX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MEX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli xExchange (MEX)

Mencari cara membeli xExchange? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah xExchange di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MEX kepada Mata Wang Tempatan

xExchange (MEX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

