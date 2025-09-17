Lagi Mengenai MEY

Mey Network Logo

Mey NetworkHargae(MEY)

1 MEY ke USD Harga Langsung:

$0.10902
$0.10902$0.10902
-4.66%1D
USD
Mey Network (MEY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:48:52 (UTC+8)

Mey Network (MEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.10848
$ 0.10848$ 0.10848
24J Rendah
$ 0.12541
$ 0.12541$ 0.12541
24J Tinggi

$ 0.10848
$ 0.10848$ 0.10848

$ 0.12541
$ 0.12541$ 0.12541

$ 0.4906243303518219
$ 0.4906243303518219$ 0.4906243303518219

$ 0.02039484590784851
$ 0.02039484590784851$ 0.02039484590784851

-0.34%

-4.66%

-19.43%

-19.43%

Mey Network (MEY) harga masa nyata ialah $ 0.10902. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEY didagangkan antara $ 0.10848 rendah dan $ 0.12541 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEY sepanjang masa ialah $ 0.4906243303518219, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02039484590784851.

Dari segi prestasi jangka pendek, MEY telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -4.66% dalam 24 jam dan -19.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mey Network (MEY) Maklumat Pasaran

No.738

$ 31.00M
$ 31.00M$ 31.00M

$ 238.08K
$ 238.08K$ 238.08K

$ 250.75M
$ 250.75M$ 250.75M

284.31M
284.31M 284.31M

2,300,000,000
2,300,000,000 2,300,000,000

2,300,000,000
2,300,000,000 2,300,000,000

12.36%

BASE

Had Pasaran semasa Mey Network ialah $ 31.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 238.08K. Bekalan edaran MEY ialah 284.31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2300000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 250.75M.

Mey Network (MEY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Mey Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0053286-4.66%
30 Hari$ +0.08241+309.69%
60 Hari$ +0.08363+329.38%
90 Hari$ +0.08543+362.14%
Perubahan Harga Mey Network Hari Ini

Hari ini, MEY mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0053286 (-4.66%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMey Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.08241 (+309.69%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Mey Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MEY mengalami perubahan sebanyak $ +0.08363 (+329.38%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Mey Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.08543 (+362.14%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Mey Network (MEY)?

Semak Mey Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Mey Network (MEY)

Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

Mey Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Mey Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MEY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Mey Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Mey Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Mey Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Mey Network (MEY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Mey Network (MEY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mey Network.

Semak Mey Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Mey Network (MEY)

Memahami tokenomik Mey Network (MEY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MEY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Mey Network (MEY)

Mencari cara membeli Mey Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Mey Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MEY kepada Mata Wang Tempatan

1 Mey Network(MEY) ke VND
2,868.8613
1 Mey Network(MEY) ke AUD
A$0.1624398
1 Mey Network(MEY) ke GBP
0.0795846
1 Mey Network(MEY) ke EUR
0.0915768
1 Mey Network(MEY) ke USD
$0.10902
1 Mey Network(MEY) ke MYR
RM0.457884
1 Mey Network(MEY) ke TRY
4.4992554
1 Mey Network(MEY) ke JPY
¥15.91692
1 Mey Network(MEY) ke ARS
ARS$160.0871484
1 Mey Network(MEY) ke RUB
9.070464
1 Mey Network(MEY) ke INR
9.5817678
1 Mey Network(MEY) ke IDR
Rp1,787.2128288
1 Mey Network(MEY) ke KRW
150.3723762
1 Mey Network(MEY) ke PHP
6.1912458
1 Mey Network(MEY) ke EGP
￡E.5.2405914
1 Mey Network(MEY) ke BRL
R$0.5767158
1 Mey Network(MEY) ke CAD
C$0.1493574
1 Mey Network(MEY) ke BDT
13.278636
1 Mey Network(MEY) ke NGN
162.9587352
1 Mey Network(MEY) ke COP
$424.202271
1 Mey Network(MEY) ke ZAR
R.1.8882264
1 Mey Network(MEY) ke UAH
4.4883534
1 Mey Network(MEY) ke VES
Bs17.4432
1 Mey Network(MEY) ke CLP
$103.45998
1 Mey Network(MEY) ke PKR
Rs30.9442368
1 Mey Network(MEY) ke KZT
58.9929024
1 Mey Network(MEY) ke THB
฿3.4526634
1 Mey Network(MEY) ke TWD
NT$3.2804118
1 Mey Network(MEY) ke AED
د.إ0.4001034
1 Mey Network(MEY) ke CHF
Fr0.0850356
1 Mey Network(MEY) ke HKD
HK$0.8481756
1 Mey Network(MEY) ke AMD
֏41.689248
1 Mey Network(MEY) ke MAD
.د.م0.9779094
1 Mey Network(MEY) ke MXN
$1.9939758
1 Mey Network(MEY) ke SAR
ريال0.408825
1 Mey Network(MEY) ke PLN
0.3902916
1 Mey Network(MEY) ke RON
лв0.4644252
1 Mey Network(MEY) ke SEK
kr1.0051644
1 Mey Network(MEY) ke BGN
лв0.179883
1 Mey Network(MEY) ke HUF
Ft35.7792738
1 Mey Network(MEY) ke CZK
2.2338198
1 Mey Network(MEY) ke KWD
د.ك0.03314208
1 Mey Network(MEY) ke ILS
0.3630366
1 Mey Network(MEY) ke AOA
Kz99.3793614
1 Mey Network(MEY) ke BHD
.د.ب0.04099152
1 Mey Network(MEY) ke BMD
$0.10902
1 Mey Network(MEY) ke DKK
kr0.6857358
1 Mey Network(MEY) ke HNL
L2.8595946
1 Mey Network(MEY) ke MUR
4.933155
1 Mey Network(MEY) ke NAD
$1.8936774
1 Mey Network(MEY) ke NOK
kr1.062945
1 Mey Network(MEY) ke NZD
$0.1809732
1 Mey Network(MEY) ke PAB
B/.0.10902
1 Mey Network(MEY) ke PGK
K0.4557036
1 Mey Network(MEY) ke QAR
ر.ق0.3968328
1 Mey Network(MEY) ke RSD
дин.10.7613642

Mey Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Mey Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Mey Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mey Network

Berapakah nilai Mey Network (MEY) hari ini?
Harga langsung MEY dalam USD ialah 0.10902 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MEY ke USD?
Harga semasa MEY ke USD ialah $ 0.10902. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Mey Network?
Had pasaran untuk MEY ialah $ 31.00M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MEY?
Bekalan edaran MEY ialah 284.31M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MEY?
MEY mencapai harga ATH sebanyak 0.4906243303518219 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MEY?
MEY melihat harga ATL sebanyak 0.02039484590784851 USD.
Berapakah jumlah dagangan MEY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MEYialah $ 238.08K USD.
Adakah MEY akan naik lebih tinggi tahun ini?
MEY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MEYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:48:52 (UTC+8)

Mey Network (MEY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

