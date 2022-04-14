Tokenomik Mey Network (MEY)

Lihat cerapan utama tentang Mey Network (MEY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Mey Network (MEY) Maklumat

Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

Laman Web Rasmi:
https://mey.network/
Kertas putih:
https://docs.mey.network/mey-network
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0x8bFAc1b375bf2894D6F12fb2Eb48B1C1a7916789

Mey Network (MEY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Mey Network (MEY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 29.48M
Jumlah Bekalan:
$ 2.30B
Bekalan Edaran:
$ 284.31M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 238.49M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.14999
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.02039484590784851
Harga Semasa:
$ 0.10369
Tokenomik Mey Network (MEY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Mey Network (MEY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MEY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MEY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MEY, terokai MEY harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.