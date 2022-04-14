Tokenomik Mfercoin (MFER)

Lihat cerapan utama tentang Mfercoin (MFER), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Mfercoin (MFER) Maklumat

MFER is a meme coin.

Laman Web Rasmi:
https://mirror.xyz/sartoshi.eth/gTS1jOL9JdfbO2--rTIMiGo5SmovIbxyPR7xIJJCxUo
Kertas putih:
https://ipfs.io/ipfs/QmRB2uGqNiwX8piYCNLmNK234BTcXksDfobt7UDfPFUzFa/mfercoin.pdf
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0xE3086852A4B125803C815a158249ae468A3254Ca

Mfercoin (MFER) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Mfercoin (MFER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.81M
$ 7.81M$ 7.81M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.2959
$ 0.2959$ 0.2959
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.005890908339464662
$ 0.005890908339464662$ 0.005890908339464662
Harga Semasa:
$ 0.007808
$ 0.007808$ 0.007808

Tokenomik Mfercoin (MFER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Mfercoin (MFER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MFER yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MFER yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MFER, terokai MFER harga langsung token!

Penafian

