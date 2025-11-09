MemeMarket Harga Hari Ini

Harga langsung MemeMarket (MFUN) hari ini ialah $ 0.00274, dengan 11.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MFUN kepada USD penukaran adalah $ 0.00274 setiap MFUN.

MemeMarket kini berada pada kedudukan #4665 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 MFUN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MFUN didagangkan antara $ 0.00272 (rendah) dan $ 0.00362 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03535644078933942, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.002644865812580933.

Dalam prestasi jangka pendek, MFUN dipindahkan -2.84% dalam sejam terakhir dan -63.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 17.72K.

MemeMarket (MFUN) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4665 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 17.72K$ 17.72K $ 17.72K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa MemeMarket ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 17.72K. Bekalan edaran MFUN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.74M.