Tokenomik Megalink (MG8)

Lihat cerapan utama tentang Megalink (MG8), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Megalink (MG8) Maklumat

Step into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games.

Laman Web Rasmi:
http://mega8.io/
Kertas putih:
https://docs.mega8.io/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xdc0d0eb492e4902c5991c5cb2038fb06409e7f99

Megalink (MG8) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Megalink (MG8), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Tertinggi Sepanjang Masa:
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
Tokenomik Megalink (MG8): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Megalink (MG8) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MG8 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MG8 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MG8, terokai MG8 harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.