Apakah itu Moongate (MGT)

Moongate is an attention asset protocol for real-world activations. It enables brands to issue smart tokens for access, rewards, and community engagement, while consumers own their engagement data as assets in their digital wallets. Through our data marketplace, users can share their data with brands to unlock rewards, redirecting ad spend from platforms like Google directly to the end user - a new model for value exchange in the attention economy.

Moongate tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Moongate pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak MGT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Moongate di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Moongate anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Moongate Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Moongate (MGT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Moongate (MGT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Moongate.

Semak Moongate ramalan harga sekarang!

Tokenomik Moongate (MGT)

Memahami tokenomik Moongate (MGT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MGT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Moongate (MGT)

Mencari cara membeli Moongate? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Moongate di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MGT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Moongate Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Moongate, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Moongate Berapakah nilai Moongate (MGT) hari ini? Harga langsung MGT dalam USD ialah 0.000482 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MGT ke USD? $ 0.000482 . Lihat Harga semasa MGT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Moongate? Had pasaran untuk MGT ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MGT? Bekalan edaran MGT ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MGT? MGT mencapai harga ATH sebanyak 0.09888180119667565 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MGT? MGT melihat harga ATL sebanyak 0.000478436171961322 USD . Berapakah jumlah dagangan MGT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MGTialah $ 20.65K USD . Adakah MGT akan naik lebih tinggi tahun ini? MGT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MGTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Moongate (MGT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan