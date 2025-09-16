Lagi Mengenai MIGGLES

Mr. Miggles Logo

Mr. MigglesHargae(MIGGLES)

Mr. Miggles (MIGGLES) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:12:07 (UTC+8)

Mr. Miggles (MIGGLES) Maklumat Harga (USD)

Mr. Miggles (MIGGLES) harga masa nyata ialah $ 0.02909. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIGGLES didagangkan antara $ 0.0265 rendah dan $ 0.03054 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIGGLES sepanjang masa ialah $ 0.19520907473958662, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.012552230488592142.

Dari segi prestasi jangka pendek, MIGGLES telah berubah sebanyak -1.46% sejak sejam yang lalu, +6.09% dalam 24 jam dan +5.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mr. Miggles (MIGGLES) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Mr. Miggles ialah $ 27.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 95.83K. Bekalan edaran MIGGLES ialah 957.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 958766520. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.89M.

Mr. Miggles (MIGGLES) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Mr. Miggles hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0016699+6.09%
30 Hari$ -0.00892-23.47%
60 Hari$ -0.01501-34.04%
90 Hari$ +0.00213+7.90%
Perubahan Harga Mr. Miggles Hari Ini

Hari ini, MIGGLES mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0016699 (+6.09%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMr. Miggles

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00892 (-23.47%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Mr. Miggles

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MIGGLES mengalami perubahan sebanyak $ -0.01501 (-34.04%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Mr. Miggles

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00213 (+7.90%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Mr. Miggles (MIGGLES)?

Semak Mr. Miggleshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Mr. Miggles (MIGGLES)

Mister Miggles is a meme coin on the Base chain.

Mr. Miggles tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Mr. Miggles pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MIGGLES ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Mr. Miggles di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Mr. Miggles anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Mr. Miggles Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Mr. Miggles (MIGGLES) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Mr. Miggles (MIGGLES) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mr. Miggles.

Semak Mr. Miggles ramalan harga sekarang!

Tokenomik Mr. Miggles (MIGGLES)

Memahami tokenomik Mr. Miggles (MIGGLES) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MIGGLES dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Mr. Miggles (MIGGLES)

Mencari cara membeli Mr. Miggles? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Mr. Miggles di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MIGGLES kepada Mata Wang Tempatan

Mr. Miggles Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Mr. Miggles, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Mr. Miggles Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mr. Miggles

Berapakah nilai Mr. Miggles (MIGGLES) hari ini?
Harga langsung MIGGLES dalam USD ialah 0.02909 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MIGGLES ke USD?
Harga semasa MIGGLES ke USD ialah $ 0.02909. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Mr. Miggles?
Had pasaran untuk MIGGLES ialah $ 27.85M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MIGGLES?
Bekalan edaran MIGGLES ialah 957.37M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MIGGLES?
MIGGLES mencapai harga ATH sebanyak 0.19520907473958662 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MIGGLES?
MIGGLES melihat harga ATL sebanyak 0.012552230488592142 USD.
Berapakah jumlah dagangan MIGGLES?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MIGGLESialah $ 95.83K USD.
Adakah MIGGLES akan naik lebih tinggi tahun ini?
MIGGLES mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MIGGLESramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:12:07 (UTC+8)

Mr. Miggles (MIGGLES) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

