Lagi Mengenai MIH

Maklumat Harga MIH

Kertas putih MIH

Laman Web Rasmi MIH

Tokenomik MIH

Ramalan Harga MIH

Sejarah MIH

MIH Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MIH-ke-Fiat

MIH Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

MINE COIN Logo

MINE COINHargae(MIH)

1 MIH ke USD Harga Langsung:

$0.2088
$0.2088$0.2088
+0.19%1D
USD
MINE COIN (MIH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:39:48 (UTC+8)

MINE COIN (MIH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2082
$ 0.2082$ 0.2082
24J Rendah
$ 0.2101
$ 0.2101$ 0.2101
24J Tinggi

$ 0.2082
$ 0.2082$ 0.2082

$ 0.2101
$ 0.2101$ 0.2101

$ 0.2556823269040955
$ 0.2556823269040955$ 0.2556823269040955

$ 0.004984983031285195
$ 0.004984983031285195$ 0.004984983031285195

-0.15%

+0.19%

+1.01%

+1.01%

MINE COIN (MIH) harga masa nyata ialah $ 0.2088. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIH didagangkan antara $ 0.2082 rendah dan $ 0.2101 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIH sepanjang masa ialah $ 0.2556823269040955, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004984983031285195.

Dari segi prestasi jangka pendek, MIH telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, +0.19% dalam 24 jam dan +1.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MINE COIN (MIH) Maklumat Pasaran

No.4809

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 76.27K
$ 76.27K$ 76.27K

$ 417.60M
$ 417.60M$ 417.60M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa MINE COIN ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 76.27K. Bekalan edaran MIH ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 417.60M.

MINE COIN (MIH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MINE COIN hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000396+0.19%
30 Hari$ +0.0018+0.86%
60 Hari$ +0.0026+1.26%
90 Hari$ +0.008+3.98%
Perubahan Harga MINE COIN Hari Ini

Hari ini, MIH mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000396 (+0.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMINE COIN

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0018 (+0.86%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MINE COIN

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MIH mengalami perubahan sebanyak $ +0.0026 (+1.26%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MINE COIN

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.008 (+3.98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MINE COIN (MIH)?

Semak MINE COINhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MINE COIN (MIH)

MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.

MINE COIN tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MINE COIN pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MIH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MINE COIN di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MINE COIN anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MINE COIN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MINE COIN (MIH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MINE COIN (MIH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MINE COIN.

Semak MINE COIN ramalan harga sekarang!

Tokenomik MINE COIN (MIH)

Memahami tokenomik MINE COIN (MIH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MIH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MINE COIN (MIH)

Mencari cara membeli MINE COIN? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MINE COIN di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MIH kepada Mata Wang Tempatan

1 MINE COIN(MIH) ke VND
5,494.572
1 MINE COIN(MIH) ke AUD
A$0.311112
1 MINE COIN(MIH) ke GBP
0.152424
1 MINE COIN(MIH) ke EUR
0.175392
1 MINE COIN(MIH) ke USD
$0.2088
1 MINE COIN(MIH) ke MYR
RM0.87696
1 MINE COIN(MIH) ke TRY
8.615088
1 MINE COIN(MIH) ke JPY
¥30.4848
1 MINE COIN(MIH) ke ARS
ARS$306.606096
1 MINE COIN(MIH) ke RUB
17.37216
1 MINE COIN(MIH) ke INR
18.370224
1 MINE COIN(MIH) ke IDR
Rp3,422.950272
1 MINE COIN(MIH) ke KRW
287.999928
1 MINE COIN(MIH) ke PHP
11.87028
1 MINE COIN(MIH) ke EGP
￡E.10.039104
1 MINE COIN(MIH) ke BRL
R$1.104552
1 MINE COIN(MIH) ke CAD
C$0.286056
1 MINE COIN(MIH) ke BDT
25.43184
1 MINE COIN(MIH) ke NGN
312.105888
1 MINE COIN(MIH) ke COP
$812.45124
1 MINE COIN(MIH) ke ZAR
R.3.618504
1 MINE COIN(MIH) ke UAH
8.596296
1 MINE COIN(MIH) ke VES
Bs33.408
1 MINE COIN(MIH) ke CLP
$198.1512
1 MINE COIN(MIH) ke PKR
Rs59.265792
1 MINE COIN(MIH) ke KZT
112.985856
1 MINE COIN(MIH) ke THB
฿6.612696
1 MINE COIN(MIH) ke TWD
NT$6.282792
1 MINE COIN(MIH) ke AED
د.إ0.766296
1 MINE COIN(MIH) ke CHF
Fr0.162864
1 MINE COIN(MIH) ke HKD
HK$1.624464
1 MINE COIN(MIH) ke AMD
֏79.84512
1 MINE COIN(MIH) ke MAD
.د.م1.872936
1 MINE COIN(MIH) ke MXN
$3.816864
1 MINE COIN(MIH) ke SAR
ريال0.783
1 MINE COIN(MIH) ke PLN
0.747504
1 MINE COIN(MIH) ke RON
лв0.889488
1 MINE COIN(MIH) ke SEK
kr1.923048
1 MINE COIN(MIH) ke BGN
лв0.34452
1 MINE COIN(MIH) ke HUF
Ft68.457168
1 MINE COIN(MIH) ke CZK
4.274136
1 MINE COIN(MIH) ke KWD
د.ك0.0634752
1 MINE COIN(MIH) ke ILS
0.695304
1 MINE COIN(MIH) ke AOA
Kz190.335816
1 MINE COIN(MIH) ke BHD
.د.ب0.0787176
1 MINE COIN(MIH) ke BMD
$0.2088
1 MINE COIN(MIH) ke DKK
kr1.311264
1 MINE COIN(MIH) ke HNL
L5.476824
1 MINE COIN(MIH) ke MUR
9.4482
1 MINE COIN(MIH) ke NAD
$3.626856
1 MINE COIN(MIH) ke NOK
kr2.0358
1 MINE COIN(MIH) ke NZD
$0.346608
1 MINE COIN(MIH) ke PAB
B/.0.2088
1 MINE COIN(MIH) ke PGK
K0.872784
1 MINE COIN(MIH) ke QAR
ر.ق0.760032
1 MINE COIN(MIH) ke RSD
дин.20.602296

MINE COIN Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MINE COIN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MINE COIN Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MINE COIN

Berapakah nilai MINE COIN (MIH) hari ini?
Harga langsung MIH dalam USD ialah 0.2088 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MIH ke USD?
Harga semasa MIH ke USD ialah $ 0.2088. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MINE COIN?
Had pasaran untuk MIH ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MIH?
Bekalan edaran MIH ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MIH?
MIH mencapai harga ATH sebanyak 0.2556823269040955 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MIH?
MIH melihat harga ATL sebanyak 0.004984983031285195 USD.
Berapakah jumlah dagangan MIH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MIHialah $ 76.27K USD.
Adakah MIH akan naik lebih tinggi tahun ini?
MIH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MIHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:39:48 (UTC+8)

MINE COIN (MIH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MIH-ke-USD

Jumlah

MIH
MIH
USD
USD

1 MIH = 0.2088 USD

Berdagang MIH

MIHUSDT
$0.2088
$0.2088$0.2088
+0.24%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan