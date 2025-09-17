Apakah itu MINE COIN (MIH)

MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.

Tokenomik MINE COIN (MIH)

Memahami tokenomik MINE COIN (MIH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MIH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MINE COIN Berapakah nilai MINE COIN (MIH) hari ini? Harga langsung MIH dalam USD ialah 0.2088 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MIH ke USD? $ 0.2088 . Lihat Harga semasa MIH ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MINE COIN? Had pasaran untuk MIH ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MIH? Bekalan edaran MIH ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MIH? MIH mencapai harga ATH sebanyak 0.2556823269040955 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MIH? MIH melihat harga ATL sebanyak 0.004984983031285195 USD . Berapakah jumlah dagangan MIH? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MIHialah $ 76.27K USD . Adakah MIH akan naik lebih tinggi tahun ini? MIH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MIHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

