MilkyWay (MILK) Carta Harga Langsung
MilkyWay (MILK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
MilkyWay (MILK) harga masa nyata ialah $ 0.04378. Sepanjang 24 jam yang lalu, MILK didagangkan antara $ 0.0416 rendah dan $ 0.04473 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MILK sepanjang masa ialah $ 0.29167604905899525, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03900218524000416.

Dari segi prestasi jangka pendek, MILK telah berubah sebanyak -0.26% sejak sejam yang lalu, -0.88% dalam 24 jam dan +5.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MilkyWay (MILK) Maklumat Pasaran

No.1077

$ 13.26M
$ 13.26M$ 13.26M

$ 138.84K
$ 138.84K$ 138.84K

$ 52.54M
$ 52.54M$ 52.54M

302.90M
302.90M 302.90M

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

1,023,735,534
1,023,735,534 1,023,735,534

25.24%

MILKYWAY

Had Pasaran semasa MilkyWay ialah $ 13.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 138.84K. Bekalan edaran MILK ialah 302.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1023735534. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.54M.

MilkyWay (MILK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MilkyWay hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003893-0.88%
30 Hari$ -0.00171-3.76%
60 Hari$ -0.00367-7.74%
90 Hari$ -0.01494-25.45%
Perubahan Harga MilkyWay Hari Ini

Hari ini, MILK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0003893 (-0.88%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMilkyWay

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00171 (-3.76%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MilkyWay

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MILK mengalami perubahan sebanyak $ -0.00367 (-7.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MilkyWay

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01494 (-25.45%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MilkyWay (MILK)?

Semak MilkyWay halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MilkyWay (MILK)

MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact.

MilkyWay tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MilkyWay pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MILK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MilkyWay di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MilkyWay anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MilkyWay Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MilkyWay (MILK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MilkyWay (MILK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MilkyWay.

Semak MilkyWay ramalan harga sekarang!

Tokenomik MilkyWay (MILK)

Memahami tokenomik MilkyWay (MILK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MILK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MilkyWay (MILK)

Mencari cara membeli MilkyWay? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MilkyWay di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MILK kepada Mata Wang Tempatan

MilkyWay Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MilkyWay, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MilkyWay Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MilkyWay

Berapakah nilai MilkyWay (MILK) hari ini?
Harga langsung MILK dalam USD ialah 0.04378 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MILK ke USD?
Harga semasa MILK ke USD ialah $ 0.04378. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MilkyWay?
Had pasaran untuk MILK ialah $ 13.26M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MILK?
Bekalan edaran MILK ialah 302.90M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MILK?
MILK mencapai harga ATH sebanyak 0.29167604905899525 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MILK?
MILK melihat harga ATL sebanyak 0.03900218524000416 USD.
Berapakah jumlah dagangan MILK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MILKialah $ 138.84K USD.
Adakah MILK akan naik lebih tinggi tahun ini?
MILK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MILKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

