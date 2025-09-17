Apakah itu Minswap (MIN)

Minswap is the biggest decentralized exchange (DEX) on Cardano (ADA).

Minswap Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Minswap (MIN)

Memahami tokenomik Minswap (MIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Minswap (MIN)

Minswap Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Minswap, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Minswap Berapakah nilai Minswap (MIN) hari ini? Harga langsung MIN dalam USD ialah 0.02342 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MIN ke USD? $ 0.02342 . Lihat Harga semasa MIN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Minswap? Had pasaran untuk MIN ialah $ 42.22M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MIN? Bekalan edaran MIN ialah 1.80B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MIN? MIN mencapai harga ATH sebanyak 0.06410918716052975 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MIN? MIN melihat harga ATL sebanyak 0.010312705914057163 USD . Berapakah jumlah dagangan MIN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MINialah $ 105.77K USD . Adakah MIN akan naik lebih tinggi tahun ini? MIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

