Apakah itu Mina Protocol (MINA)

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Tokenomik Mina Protocol (MINA)

Memahami tokenomik Mina Protocol (MINA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MINA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mina Protocol Berapakah nilai Mina Protocol (MINA) hari ini? Harga langsung MINA dalam USD ialah 0.1829 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MINA ke USD? $ 0.1829 . Lihat Harga semasa MINA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Mina Protocol? Had pasaran untuk MINA ialah $ 229.05M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MINA? Bekalan edaran MINA ialah 1.25B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MINA? MINA mencapai harga ATH sebanyak 9.91409787 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MINA? MINA melihat harga ATL sebanyak 0.14716687850259458 USD . Berapakah jumlah dagangan MINA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MINAialah $ 766.88K USD . Adakah MINA akan naik lebih tinggi tahun ini? MINA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MINAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

