Mina Protocol Logo

Mina ProtocolHargae(MINA)

1 MINA ke USD Harga Langsung:

$0.1828
$0.1828$0.1828
-0.21%1D
USD
Mina Protocol (MINA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:02:24 (UTC+8)

Mina Protocol (MINA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.178
$ 0.178$ 0.178
24J Rendah
$ 0.1839
$ 0.1839$ 0.1839
24J Tinggi

$ 0.178
$ 0.178$ 0.178

$ 0.1839
$ 0.1839$ 0.1839

$ 9.91409787
$ 9.91409787$ 9.91409787

$ 0.14716687850259458
$ 0.14716687850259458$ 0.14716687850259458

+0.66%

-0.21%

-2.30%

-2.30%

Mina Protocol (MINA) harga masa nyata ialah $ 0.1829. Sepanjang 24 jam yang lalu, MINA didagangkan antara $ 0.178 rendah dan $ 0.1839 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MINA sepanjang masa ialah $ 9.91409787, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.14716687850259458.

Dari segi prestasi jangka pendek, MINA telah berubah sebanyak +0.66% sejak sejam yang lalu, -0.21% dalam 24 jam dan -2.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mina Protocol (MINA) Maklumat Pasaran

No.196

$ 229.05M
$ 229.05M$ 229.05M

$ 766.88K
$ 766.88K$ 766.88K

$ 229.05M
$ 229.05M$ 229.05M

1.25B
1.25B 1.25B

--
----

1,252,341,427.8400393
1,252,341,427.8400393 1,252,341,427.8400393

0.01%

MINA

Had Pasaran semasa Mina Protocol ialah $ 229.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 766.88K. Bekalan edaran MINA ialah 1.25B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1252341427.8400393. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 229.05M.

Mina Protocol (MINA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Mina Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000385-0.21%
30 Hari$ -0.0142-7.21%
60 Hari$ -0.0317-14.78%
90 Hari$ +0.0122+7.14%
Perubahan Harga Mina Protocol Hari Ini

Hari ini, MINA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000385 (-0.21%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMina Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0142 (-7.21%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Mina Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MINA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0317 (-14.78%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Mina Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0122 (+7.14%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Mina Protocol (MINA)?

Semak Mina Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Mina Protocol (MINA)

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Mina Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Mina Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MINA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Mina Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Mina Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Mina Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Mina Protocol (MINA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Mina Protocol (MINA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mina Protocol.

Semak Mina Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Mina Protocol (MINA)

Memahami tokenomik Mina Protocol (MINA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MINA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Mina Protocol (MINA)

Mencari cara membeli Mina Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Mina Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MINA kepada Mata Wang Tempatan

Mina Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Mina Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Mina Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mina Protocol

Berapakah nilai Mina Protocol (MINA) hari ini?
Harga langsung MINA dalam USD ialah 0.1829 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MINA ke USD?
Harga semasa MINA ke USD ialah $ 0.1829. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Mina Protocol?
Had pasaran untuk MINA ialah $ 229.05M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MINA?
Bekalan edaran MINA ialah 1.25B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MINA?
MINA mencapai harga ATH sebanyak 9.91409787 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MINA?
MINA melihat harga ATL sebanyak 0.14716687850259458 USD.
Berapakah jumlah dagangan MINA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MINAialah $ 766.88K USD.
Adakah MINA akan naik lebih tinggi tahun ini?
MINA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MINAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:02:24 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

