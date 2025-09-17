Lagi Mengenai MIND

Morpheus LabsHargae(MIND)

1 MIND ke USD Harga Langsung:

$0.0004638
$0.0004638$0.0004638
-0.62%1D
USD
Morpheus Labs (MIND) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:49:26 (UTC+8)

Morpheus Labs (MIND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00046
$ 0.00046$ 0.00046
24J Rendah
$ 0.0005099
$ 0.0005099$ 0.0005099
24J Tinggi

$ 0.00046
$ 0.00046$ 0.00046

$ 0.0005099
$ 0.0005099$ 0.0005099

$ 0.030441705992138975
$ 0.030441705992138975$ 0.030441705992138975

$ 0.000258389886664395
$ 0.000258389886664395$ 0.000258389886664395

0.00%

-0.62%

+31.38%

+31.38%

Morpheus Labs (MIND) harga masa nyata ialah $ 0.0004638. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIND didagangkan antara $ 0.00046 rendah dan $ 0.0005099 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIND sepanjang masa ialah $ 0.030441705992138975, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000258389886664395.

Dari segi prestasi jangka pendek, MIND telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.62% dalam 24 jam dan +31.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Morpheus Labs (MIND) Maklumat Pasaran

No.2378

$ 633.64K
$ 633.64K$ 633.64K

$ 531.04
$ 531.04$ 531.04

$ 973.98K
$ 973.98K$ 973.98K

1.37B
1.37B 1.37B

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

65.05%

ETH

Had Pasaran semasa Morpheus Labs ialah $ 633.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 531.04. Bekalan edaran MIND ialah 1.37B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 973.98K.

Morpheus Labs (MIND) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Morpheus Labs hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000002893-0.62%
30 Hari$ +0.0000538+13.12%
60 Hari$ -0.0000522-10.12%
90 Hari$ -0.0005732-55.28%
Perubahan Harga Morpheus Labs Hari Ini

Hari ini, MIND mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000002893 (-0.62%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMorpheus Labs

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000538 (+13.12%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Morpheus Labs

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MIND mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000522 (-10.12%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Morpheus Labs

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0005732 (-55.28%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Morpheus Labs (MIND)?

Semak Morpheus Labshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Morpheus Labs (MIND)

Morpheus Infrastructure Node (MIND) token emerges as a significant strategic initiative in the realm of Web3 transformation. Serving as a foundational element within the ecosystem, the MIND token stands as a key driver behind the growth of the Web3 landscape and the sustained creation of stakeholder value. Innovative Tokenomics Model for User Incentivization An innovative tokenomics model has been unveiled to incentivize active participation among platform users. This encompasses rewards for staking tokens, engaging in governance activities, and involvement in various community initiatives. This approach mirrors the commitment to fostering robust community engagement and cultivating lasting user loyalty. Expanding Services and Market Reach The introduction of the multi-utility MIND token broadens the platform's ability to cater to diverse market segments, thus amplifying its market reach. This strategic move paves the way for expansion into new markets and sectors, bolstering the platform's commercial presence and fortifying its position within the Web3 ecosystem. Alignment with Blockchain's Core Values The MIND token embodies the essence of decentralization, aligning seamlessly with the foundational tenets of blockchain technology. Users are empowered to leverage MIND tokens across a spectrum of services on the SEED platform, including the newly launched Smart Contract Studio, powered by AI, and Web3 Workflow Studio, which help automate and bridge applications between Web3 and Web2 environments. These innovative additions streamline user experiences, fostering seamless interactions and user-friendly interfaces.

Morpheus Labs tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Morpheus Labs pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MIND ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Morpheus Labs di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Morpheus Labs anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Morpheus Labs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Morpheus Labs (MIND) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Morpheus Labs (MIND) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Morpheus Labs.

Semak Morpheus Labs ramalan harga sekarang!

Tokenomik Morpheus Labs (MIND)

Memahami tokenomik Morpheus Labs (MIND) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MIND dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Morpheus Labs (MIND)

Mencari cara membeli Morpheus Labs? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Morpheus Labs di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MIND kepada Mata Wang Tempatan

Morpheus Labs Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Morpheus Labs, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Morpheus Labs Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Morpheus Labs

Berapakah nilai Morpheus Labs (MIND) hari ini?
Harga langsung MIND dalam USD ialah 0.0004638 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MIND ke USD?
Harga semasa MIND ke USD ialah $ 0.0004638. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Morpheus Labs?
Had pasaran untuk MIND ialah $ 633.64K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MIND?
Bekalan edaran MIND ialah 1.37B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MIND?
MIND mencapai harga ATH sebanyak 0.030441705992138975 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MIND?
MIND melihat harga ATL sebanyak 0.000258389886664395 USD.
Berapakah jumlah dagangan MIND?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MINDialah $ 531.04 USD.
Adakah MIND akan naik lebih tinggi tahun ini?
MIND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MINDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:49:26 (UTC+8)

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

