Mindfak Harga Hari Ini

Harga langsung Mindfak (MINDFAK) hari ini ialah $ 0.001065, dengan 11.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MINDFAK kepada USD penukaran adalah $ 0.001065 setiap MINDFAK.

Mindfak kini berada pada kedudukan #2217 mengikut permodalan pasaran pada $ 734.85K, dengan bekalan edaran sebanyak 690.00M MINDFAK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MINDFAK didagangkan antara $ 0.001057 (rendah) dan $ 0.001218 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.017928448987980853, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000043784948955273.

Dalam prestasi jangka pendek, MINDFAK dipindahkan -1.58% dalam sejam terakhir dan +22.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 316.01K.

Mindfak (MINDFAK) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2217 Modal Pasaran $ 734.85K$ 734.85K $ 734.85K Kelantangan (24J) $ 316.01K$ 316.01K $ 316.01K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 734.85K$ 734.85K $ 734.85K Bekalan Peredaran 690.00M 690.00M 690.00M Bekalan Maks 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Jumlah Bekalan 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Kadar Peredaran 100.00% Rantaian Blok Awam ETH

