$0,02011
$0,02011$0,02011
+0,49%1D
MINIMA (MINIMA) Carta Harga Langsung
MINIMA (MINIMA) Maklumat Harga (USD)

$ 0,02
$ 0,02$ 0,02
$ 0,02074
$ 0,02074$ 0,02074
$ 0,02
$ 0,02$ 0,02

$ 0,02074
$ 0,02074$ 0,02074

$ 0,13507396487566234
$ 0,13507396487566234$ 0,13507396487566234

$ 0,010783581541609933
$ 0,010783581541609933$ 0,010783581541609933

MINIMA (MINIMA) harga masa nyata ialah $ 0,02011. Sepanjang 24 jam yang lalu, MINIMA didagangkan antara $ 0,02 rendah dan $ 0,02074 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MINIMA sepanjang masa ialah $ 0,13507396487566234, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,010783581541609933.

Dari segi prestasi jangka pendek, MINIMA telah berubah sebanyak -0,30% sejak sejam yang lalu, +0,49% dalam 24 jam dan +5,67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MINIMA (MINIMA) Maklumat Pasaran

$ 8,10M
$ 8,10M$ 8,10M

$ 293,81K
$ 293,81K$ 293,81K

$ 20,11M
$ 20,11M$ 20,11M

402,67M
402,67M 402,67M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

999.991.226
999.991.226 999.991.226

Had Pasaran semasa MINIMA ialah $ 8,10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 293,81K. Bekalan edaran MINIMA ialah 402,67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999991226. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20,11M.

MINIMA (MINIMA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MINIMA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0,0000981+0,49%
30 Hari$ -0,00477-19,18%
60 Hari$ +0,00068+3,49%
90 Hari$ -0,00879-30,42%
Perubahan Harga MINIMA Hari Ini

Hari ini, MINIMA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0,0000981 (+0,49%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMINIMA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0,00477 (-19,18%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MINIMA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MINIMA mengalami perubahan sebanyak $ +0,00068 (+3,49%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MINIMA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0,00879 (-30,42%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MINIMA (MINIMA)?

Semak MINIMAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MINIMA (MINIMA)

The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise.

MINIMA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MINIMA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MINIMA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MINIMA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MINIMA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MINIMA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MINIMA (MINIMA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MINIMA (MINIMA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MINIMA.

Semak MINIMA ramalan harga sekarang!

Tokenomik MINIMA (MINIMA)

Memahami tokenomik MINIMA (MINIMA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MINIMA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MINIMA (MINIMA)

Mencari cara membeli MINIMA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MINIMA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MINIMA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MINIMA Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MINIMA

Berapakah nilai MINIMA (MINIMA) hari ini?
Harga langsung MINIMA dalam USD ialah 0,02011 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MINIMA ke USD?
Harga semasa MINIMA ke USD ialah $ 0,02011. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MINIMA?
Had pasaran untuk MINIMA ialah $ 8,10M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MINIMA?
Bekalan edaran MINIMA ialah 402,67M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MINIMA?
MINIMA mencapai harga ATH sebanyak 0,13507396487566234 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MINIMA?
MINIMA melihat harga ATL sebanyak 0,010783581541609933 USD.
Berapakah jumlah dagangan MINIMA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MINIMAialah $ 293,81K USD.
Adakah MINIMA akan naik lebih tinggi tahun ini?
MINIMA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MINIMAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

