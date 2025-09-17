Lagi Mengenai MINX

1 MINX ke USD Harga Langsung:

$0.05733
$0.05733$0.05733
-0.12%1D
MINX TOKEN (MINX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:02:38 (UTC+8)

MINX TOKEN (MINX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.05533
$ 0.05533$ 0.05533
24J Rendah
$ 0.05961
$ 0.05961$ 0.05961
24J Tinggi

$ 0.05533
$ 0.05533$ 0.05533

$ 0.05961
$ 0.05961$ 0.05961

+0.43%

-0.12%

-2.44%

-2.44%

MINX TOKEN (MINX) harga masa nyata ialah $ 0.05733. Sepanjang 24 jam yang lalu, MINX didagangkan antara $ 0.05533 rendah dan $ 0.05961 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MINX sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, MINX telah berubah sebanyak +0.43% sejak sejam yang lalu, -0.12% dalam 24 jam dan -2.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MINX TOKEN (MINX) Maklumat Pasaran

$ 135.82K
$ 135.82K$ 135.82K

$ 102.33K
$ 102.33K$ 102.33K

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

2.37M
2.37M 2.37M

35,000,000
35,000,000 35,000,000

MATIC

Had Pasaran semasa MINX TOKEN ialah $ 135.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 102.33K. Bekalan edaran MINX ialah 2.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 35000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.01M.

MINX TOKEN (MINX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MINX TOKEN hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000689-0.12%
30 Hari$ -0.00067-1.16%
60 Hari$ -0.00933-14.00%
90 Hari$ -0.02589-31.12%
Perubahan Harga MINX TOKEN Hari Ini

Hari ini, MINX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000689 (-0.12%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMINX TOKEN

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00067 (-1.16%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MINX TOKEN

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MINX mengalami perubahan sebanyak $ -0.00933 (-14.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MINX TOKEN

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.02589 (-31.12%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MINX TOKEN (MINX)?

Semak MINX TOKENhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MINX TOKEN (MINX)

Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.

MINX TOKEN tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.

MINX TOKEN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MINX TOKEN (MINX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MINX TOKEN (MINX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MINX TOKEN.

Semak MINX TOKEN ramalan harga sekarang!

Tokenomik MINX TOKEN (MINX)

Memahami tokenomik MINX TOKEN (MINX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MINX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MINX TOKEN (MINX)

Mencari cara membeli MINX TOKEN? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MINX TOKEN di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MINX kepada Mata Wang Tempatan

1 MINX TOKEN(MINX) ke VND
1,508.63895
1 MINX TOKEN(MINX) ke AUD
A$0.0854217
1 MINX TOKEN(MINX) ke GBP
0.0418509
1 MINX TOKEN(MINX) ke EUR
0.0481572
1 MINX TOKEN(MINX) ke USD
$0.05733
1 MINX TOKEN(MINX) ke MYR
RM0.240786
1 MINX TOKEN(MINX) ke TRY
2.3660091
1 MINX TOKEN(MINX) ke JPY
¥8.37018
1 MINX TOKEN(MINX) ke ARS
ARS$83.8153134
1 MINX TOKEN(MINX) ke RUB
4.769856
1 MINX TOKEN(MINX) ke INR
5.0444667
1 MINX TOKEN(MINX) ke IDR
Rp939.8359152
1 MINX TOKEN(MINX) ke KRW
79.1847693
1 MINX TOKEN(MINX) ke PHP
3.2615037
1 MINX TOKEN(MINX) ke EGP
￡E.2.7564264
1 MINX TOKEN(MINX) ke BRL
R$0.303849
1 MINX TOKEN(MINX) ke CAD
C$0.0785421
1 MINX TOKEN(MINX) ke BDT
6.982794
1 MINX TOKEN(MINX) ke NGN
85.6945908
1 MINX TOKEN(MINX) ke COP
$223.0738965
1 MINX TOKEN(MINX) ke ZAR
R.0.9946755
1 MINX TOKEN(MINX) ke UAH
2.3602761
1 MINX TOKEN(MINX) ke VES
Bs9.1728
1 MINX TOKEN(MINX) ke CLP
$54.40617
1 MINX TOKEN(MINX) ke PKR
Rs16.2725472
1 MINX TOKEN(MINX) ke KZT
31.0224096
1 MINX TOKEN(MINX) ke THB
฿1.8179343
1 MINX TOKEN(MINX) ke TWD
NT$1.7262063
1 MINX TOKEN(MINX) ke AED
د.إ0.2104011
1 MINX TOKEN(MINX) ke CHF
Fr0.0447174
1 MINX TOKEN(MINX) ke HKD
HK$0.4460274
1 MINX TOKEN(MINX) ke AMD
֏21.922992
1 MINX TOKEN(MINX) ke MAD
.د.م0.5142501
1 MINX TOKEN(MINX) ke MXN
$1.0497123
1 MINX TOKEN(MINX) ke SAR
ريال0.2149875
1 MINX TOKEN(MINX) ke PLN
0.2052414
1 MINX TOKEN(MINX) ke RON
лв0.2447991
1 MINX TOKEN(MINX) ke SEK
kr0.5297292
1 MINX TOKEN(MINX) ke BGN
лв0.0945945
1 MINX TOKEN(MINX) ke HUF
Ft18.8518239
1 MINX TOKEN(MINX) ke CZK
1.1764116
1 MINX TOKEN(MINX) ke KWD
د.ك0.01748565
1 MINX TOKEN(MINX) ke ILS
0.1909089
1 MINX TOKEN(MINX) ke AOA
Kz52.2603081
1 MINX TOKEN(MINX) ke BHD
.د.ب0.02155608
1 MINX TOKEN(MINX) ke BMD
$0.05733
1 MINX TOKEN(MINX) ke DKK
kr0.361179
1 MINX TOKEN(MINX) ke HNL
L1.5037659
1 MINX TOKEN(MINX) ke MUR
2.5941825
1 MINX TOKEN(MINX) ke NAD
$0.9958221
1 MINX TOKEN(MINX) ke NOK
kr0.5601141
1 MINX TOKEN(MINX) ke NZD
$0.0957411
1 MINX TOKEN(MINX) ke PAB
B/.0.05733
1 MINX TOKEN(MINX) ke PGK
K0.2396394
1 MINX TOKEN(MINX) ke QAR
ر.ق0.2086812
1 MINX TOKEN(MINX) ke RSD
дин.5.669937

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MINX TOKEN

Berapakah nilai MINX TOKEN (MINX) hari ini?
Harga langsung MINX dalam USD ialah 0.05733 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MINX ke USD?
Harga semasa MINX ke USD ialah $ 0.05733. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MINX TOKEN?
Had pasaran untuk MINX ialah $ 135.82K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MINX?
Bekalan edaran MINX ialah 2.37M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MINX?
MINX mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MINX?
MINX melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan MINX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MINXialah $ 102.33K USD.
Adakah MINX akan naik lebih tinggi tahun ini?
MINX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MINXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:02:38 (UTC+8)

MINX TOKEN (MINX) Kemas Kini Industri Penting

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

