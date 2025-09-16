Lagi Mengenai MIR

Maklumat Harga MIR

Kertas putih MIR

Laman Web Rasmi MIR

Tokenomik MIR

Ramalan Harga MIR

Sejarah MIR

MIR Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MIR-ke-Fiat

MIR Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Mirror Protocol Logo

Mirror ProtocolHargae(MIR)

1 MIR ke USD Harga Langsung:

$0.01288
$0.01288$0.01288
-4.66%1D
USD
Mirror Protocol (MIR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:52:56 (UTC+8)

Mirror Protocol (MIR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01268
$ 0.01268$ 0.01268
24J Rendah
$ 0.01356
$ 0.01356$ 0.01356
24J Tinggi

$ 0.01268
$ 0.01268$ 0.01268

$ 0.01356
$ 0.01356$ 0.01356

$ 12.86445843
$ 12.86445843$ 12.86445843

$ 0
$ 0$ 0

-0.70%

-4.66%

-1.31%

-1.31%

Mirror Protocol (MIR) harga masa nyata ialah $ 0.01288. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIR didagangkan antara $ 0.01268 rendah dan $ 0.01356 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIR sepanjang masa ialah $ 12.86445843, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MIR telah berubah sebanyak -0.70% sejak sejam yang lalu, -4.66% dalam 24 jam dan -1.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mirror Protocol (MIR) Maklumat Pasaran

No.2148

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

$ 53.10K
$ 53.10K$ 53.10K

$ 4.77M
$ 4.77M$ 4.77M

77.74M
77.74M 77.74M

370,575,000
370,575,000 370,575,000

ETH

Had Pasaran semasa Mirror Protocol ialah $ 1.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.10K. Bekalan edaran MIR ialah 77.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 370575000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.77M.

Mirror Protocol (MIR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Mirror Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0006295-4.66%
30 Hari$ +0.00075+6.18%
60 Hari$ -0.00102-7.34%
90 Hari$ -0.00089-6.47%
Perubahan Harga Mirror Protocol Hari Ini

Hari ini, MIR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0006295 (-4.66%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMirror Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00075 (+6.18%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Mirror Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MIR mengalami perubahan sebanyak $ -0.00102 (-7.34%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Mirror Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00089 (-6.47%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Mirror Protocol (MIR)?

Semak Mirror Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Mirror Protocol (MIR)

MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.

Mirror Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Mirror Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MIR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Mirror Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Mirror Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Mirror Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Mirror Protocol (MIR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Mirror Protocol (MIR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mirror Protocol.

Semak Mirror Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Mirror Protocol (MIR)

Memahami tokenomik Mirror Protocol (MIR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MIR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Mirror Protocol (MIR)

Mencari cara membeli Mirror Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Mirror Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MIR kepada Mata Wang Tempatan

1 Mirror Protocol(MIR) ke VND
338.9372
1 Mirror Protocol(MIR) ke AUD
A$0.01932
1 Mirror Protocol(MIR) ke GBP
0.0094024
1 Mirror Protocol(MIR) ke EUR
0.0108192
1 Mirror Protocol(MIR) ke USD
$0.01288
1 Mirror Protocol(MIR) ke MYR
RM0.054096
1 Mirror Protocol(MIR) ke TRY
0.5315576
1 Mirror Protocol(MIR) ke JPY
¥1.88048
1 Mirror Protocol(MIR) ke ARS
ARS$18.8303024
1 Mirror Protocol(MIR) ke RUB
1.0689112
1 Mirror Protocol(MIR) ke INR
1.13344
1 Mirror Protocol(MIR) ke IDR
Rp211.1475072
1 Mirror Protocol(MIR) ke KRW
17.7899848
1 Mirror Protocol(MIR) ke PHP
0.731584
1 Mirror Protocol(MIR) ke EGP
￡E.0.6191416
1 Mirror Protocol(MIR) ke BRL
R$0.068264
1 Mirror Protocol(MIR) ke CAD
C$0.0176456
1 Mirror Protocol(MIR) ke BDT
1.568784
1 Mirror Protocol(MIR) ke NGN
19.2525088
1 Mirror Protocol(MIR) ke COP
$50.3125
1 Mirror Protocol(MIR) ke ZAR
R.0.223468
1 Mirror Protocol(MIR) ke UAH
0.5302696
1 Mirror Protocol(MIR) ke VES
Bs2.0608
1 Mirror Protocol(MIR) ke CLP
$12.22312
1 Mirror Protocol(MIR) ke PKR
Rs3.6558592
1 Mirror Protocol(MIR) ke KZT
6.9696256
1 Mirror Protocol(MIR) ke THB
฿0.4079096
1 Mirror Protocol(MIR) ke TWD
NT$0.3874304
1 Mirror Protocol(MIR) ke AED
د.إ0.0472696
1 Mirror Protocol(MIR) ke CHF
Fr0.0100464
1 Mirror Protocol(MIR) ke HKD
HK$0.1002064
1 Mirror Protocol(MIR) ke AMD
֏4.925312
1 Mirror Protocol(MIR) ke MAD
.د.م0.1155336
1 Mirror Protocol(MIR) ke MXN
$0.2362192
1 Mirror Protocol(MIR) ke SAR
ريال0.0483
1 Mirror Protocol(MIR) ke PLN
0.0462392
1 Mirror Protocol(MIR) ke RON
лв0.0549976
1 Mirror Protocol(MIR) ke SEK
kr0.1188824
1 Mirror Protocol(MIR) ke BGN
лв0.021252
1 Mirror Protocol(MIR) ke HUF
Ft4.2367472
1 Mirror Protocol(MIR) ke CZK
0.2644264
1 Mirror Protocol(MIR) ke KWD
د.ك0.00391552
1 Mirror Protocol(MIR) ke ILS
0.0428904
1 Mirror Protocol(MIR) ke AOA
Kz11.7410216
1 Mirror Protocol(MIR) ke BHD
.د.ب0.00485576
1 Mirror Protocol(MIR) ke BMD
$0.01288
1 Mirror Protocol(MIR) ke DKK
kr0.081144
1 Mirror Protocol(MIR) ke HNL
L0.3378424
1 Mirror Protocol(MIR) ke MUR
0.58282
1 Mirror Protocol(MIR) ke NAD
$0.2237256
1 Mirror Protocol(MIR) ke NOK
kr0.1259664
1 Mirror Protocol(MIR) ke NZD
$0.0215096
1 Mirror Protocol(MIR) ke PAB
B/.0.01288
1 Mirror Protocol(MIR) ke PGK
K0.0538384
1 Mirror Protocol(MIR) ke QAR
ر.ق0.0468832
1 Mirror Protocol(MIR) ke RSD
дин.1.274476

Mirror Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Mirror Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Mirror Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mirror Protocol

Berapakah nilai Mirror Protocol (MIR) hari ini?
Harga langsung MIR dalam USD ialah 0.01288 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MIR ke USD?
Harga semasa MIR ke USD ialah $ 0.01288. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Mirror Protocol?
Had pasaran untuk MIR ialah $ 1.00M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MIR?
Bekalan edaran MIR ialah 77.74M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MIR?
MIR mencapai harga ATH sebanyak 12.86445843 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MIR?
MIR melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan MIR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MIRialah $ 53.10K USD.
Adakah MIR akan naik lebih tinggi tahun ini?
MIR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MIRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:52:56 (UTC+8)

Mirror Protocol (MIR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MIR-ke-USD

Jumlah

MIR
MIR
USD
USD

1 MIR = 0.01288 USD

Berdagang MIR

MIRUSDT
$0.01288
$0.01288$0.01288
-4.52%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan