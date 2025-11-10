BursaDEX+
Blue Chip Blitz
Harga Black Mirror langsung hari ini ialah 0.007491 USD.MIRROR modal pasaran ialah 718,961.83425 USD. Jejaki masa nyata MIRROR kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Black Mirror Logo

Black MirrorHargae(MIRROR)

1 MIRROR ke USD Harga Langsung:

$0.007493
+0.87%1D
USD
Black Mirror (MIRROR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:14:00 (UTC+8)

Black Mirror Harga Hari Ini

Harga langsung Black Mirror (MIRROR) hari ini ialah $ 0.007491, dengan 0.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MIRROR kepada USD penukaran adalah $ 0.007491 setiap MIRROR.

Black Mirror kini berada pada kedudukan #2268 mengikut permodalan pasaran pada $ 718.96K, dengan bekalan edaran sebanyak 95.98M MIRROR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MIRROR didagangkan antara $ 0.007423 (rendah) dan $ 0.008149 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.08619121021102388, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.007441531396149088.

Dalam prestasi jangka pendek, MIRROR dipindahkan +0.68% dalam sejam terakhir dan -14.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 95.10K.

Black Mirror (MIRROR) Maklumat Pasaran

No.2268

$ 718.96K
$ 95.10K
$ 7.49M
95.98M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.59%

BASE

Had Pasaran semasa Black Mirror ialah $ 718.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 95.10K. Bekalan edaran MIRROR ialah 95.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.49M.

Black Mirror Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.007423
24J Rendah
$ 0.008149
24J Tinggi

$ 0.007423
$ 0.008149
$ 0.08619121021102388
$ 0.007441531396149088
+0.68%

+0.87%

-14.37%

-14.37%

Black Mirror (MIRROR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Black Mirror hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00006463+0.87%
30 Hari$ -0.009319-55.44%
60 Hari$ -0.053799-87.78%
90 Hari$ -0.012509-62.55%
Perubahan Harga Black Mirror Hari Ini

Hari ini, MIRROR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00006463 (+0.87%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBlack Mirror

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.009319 (-55.44%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Black Mirror

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MIRROR mengalami perubahan sebanyak $ -0.053799 (-87.78%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Black Mirror

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.012509 (-62.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Black Mirror (MIRROR)?

Semak Black Mirrorhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Black Mirror

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Black Mirror pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Black Mirror?

MIRROR token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Protocol adoption and user activity
4. Tokenomics including supply mechanisms
5. Partnership announcements and developments
6. Regulatory news affecting DeFi projects
7. Bitcoin and Ethereum price movements
8. Community engagement and social media buzz

Mengapa orang ingin tahu harga Black Mirror hari ini?

People want to know Black Mirror (MIRROR) token price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. Crypto prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders time their buy/sell orders effectively.

Ramalan Harga untuk Black Mirror

Black Mirror (MIRROR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MIRROR pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Black Mirror (MIRROR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Black Mirror berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Black Mirror yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MIRROR ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Black Mirror Ramalan Harga.

Perihal Black Mirror

Mirror Protocol (MIRROR) is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra blockchain, which enables the creation and trading of synthetic assets, known as 'mirrored assets' or 'mAssets'. These mAssets mimic the price behavior of real-world assets, such as stocks, commodities, and ETFs, allowing users to gain price exposure to these assets without actually owning them. The protocol uses a collateralized debt position (CDP) mechanism to issue mAssets, and its native utility token, MIRROR, is used for governance votes and staking. By bridging the gap between traditional and crypto markets, Mirror Protocol aims to democratize access to global financial markets, regardless of geographical location or trading hours.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Black Mirror dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Black Mirror? Membeli MIRROR adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Black Mirror. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Black Mirror (MIRROR) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 95.98M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Black Mirror akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Black Mirror (MIRROR)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Black Mirror

Memiliki Black Mirror membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Black Mirror (MIRROR) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Black Mirror (MIRROR)

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Black Mirror Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Black Mirror, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Black Mirror Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Black Mirror

Berapakah nilai 1 Black Mirror pada tahun 2030?
Jika Black Mirror berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Black Mirror berpotensi dan jangkaan ROI.
Black Mirror (MIRROR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang Black Mirror

MIRROR USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek MIRROR dengan leveraj. Terokai MIRROR dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Black Mirror (MIRROR) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Black Mirror langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
MIRROR/USDT
$0.007493
$0.007493
+0.82%
0.00% (USDT)

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04473

$0.1061

$0.0010062

$0.0000002397

$0.00225

$0.000003851

$0.00388

