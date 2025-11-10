Black Mirror Harga Hari Ini

Harga langsung Black Mirror (MIRROR) hari ini ialah $ 0.007491, dengan 0.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MIRROR kepada USD penukaran adalah $ 0.007491 setiap MIRROR.

Black Mirror kini berada pada kedudukan #2268 mengikut permodalan pasaran pada $ 718.96K, dengan bekalan edaran sebanyak 95.98M MIRROR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MIRROR didagangkan antara $ 0.007423 (rendah) dan $ 0.008149 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.08619121021102388, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.007441531396149088.

Dalam prestasi jangka pendek, MIRROR dipindahkan +0.68% dalam sejam terakhir dan -14.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 95.10K.

Black Mirror (MIRROR) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2268 Modal Pasaran $ 718.96K Kelantangan (24J) $ 95.10K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.49M Bekalan Peredaran 95.98M Bekalan Maks 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 Kadar Peredaran 9.59% Rantaian Blok Awam BASE

