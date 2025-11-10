Tokenomik Black Mirror (MIRROR)

Tokenomik Black Mirror (MIRROR)

Lihat cerapan utama tentang Black Mirror (MIRROR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Black Mirror (MIRROR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Black Mirror (MIRROR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 741.13K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 95.98M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.72M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.08779
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.007404568501004569
Harga Semasa:
$ 0.007722
Black Mirror (MIRROR) Maklumat

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Laman Web Rasmi:
https://www.blackmirrorclub.com/
Kertas putih:
https://www.blackmirrorclub.com/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x297eb2CD0E0aF48Dd2241D1fe2EAe8D9d5188E87

Tokenomik Black Mirror (MIRROR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Black Mirror (MIRROR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MIRROR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MIRROR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MIRROR, terokai MIRROR harga langsung token!

Black Mirror (MIRROR) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga MIRROR membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

MIRROR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MIRROR? Halaman ramalan harga MIRROR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

