Harga langsung MISSION (MISSION) hari ini ialah $ 0.00000387, dengan 10.31% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MISSION kepada USD penukaran adalah $ 0.00000387 setiap MISSION.
MISSION kini berada pada kedudukan #3920 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 MISSION. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MISSION didagangkan antara $ 0.000003731 (rendah) dan $ 0.000004322 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000031145798993297, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000002538518482296.
Dalam prestasi jangka pendek, MISSION dipindahkan +1.01% dalam sejam terakhir dan -16.99% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 98.95K.
Had Pasaran semasa MISSION ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 98.95K. Bekalan edaran MISSION ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.94M.
Jejaki perubahan harga untuk MISSION hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00000044486
|-10.31%
|30 Hari
|$ -0.00000577
|-59.86%
|60 Hari
|$ -0.00000721
|-65.08%
|90 Hari
|$ -0.00003613
|-90.33%
Hari ini, MISSION mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000044486 (-10.31%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000577 (-59.86%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MISSION mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000721 (-65.08%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00003613 (-90.33%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MISSION (MISSION)?
Semak MISSIONhalaman Sejarah Harga sekarang.
Cerapan dipacu AI yang menganalisis MISSION pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Pada tahun 2040, harga MISSION berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
MISSION is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with its internal currency, MISSION. The primary purpose of MISSION is to provide a secure, efficient, and decentralized way of exchanging value over the internet. It utilizes a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and secure the network. This mechanism is energy-efficient and allows for faster transaction processing compared to traditional Proof-of-Work systems. The MISSION ecosystem is typically used for financial transactions, similar to other digital currencies, but with a focus on security, speed, and decentralization.
MissionPawsible is a mobile GameFi platform seamlessly integrated into messaging apps, starting with Telegram, developed by the team behind BabyDoge — one of the world’s largest memecoins. It reimagines the classic mobile city builder through a Web3 economy powered by the $MP token, where progress unlocks seasonal rewards and prize pools. Beyond building, users can compete in casual games against AI agents or challenge friends in private rooms — all without leaving chat. With instant onboarding, engaging mechanics, and access to a massive community, MissionPawsible brings blockchain gaming to the platforms people already use every day.
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MISSION, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
