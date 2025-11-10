MISSION Harga Hari Ini

Harga langsung MISSION (MISSION) hari ini ialah $ 0.00000387, dengan 10.31% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MISSION kepada USD penukaran adalah $ 0.00000387 setiap MISSION.

MISSION kini berada pada kedudukan #3920 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 MISSION. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MISSION didagangkan antara $ 0.000003731 (rendah) dan $ 0.000004322 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000031145798993297, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000002538518482296.

Dalam prestasi jangka pendek, MISSION dipindahkan +1.01% dalam sejam terakhir dan -16.99% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 98.95K.

MISSION (MISSION) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3920 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 98.95K$ 98.95K $ 98.95K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 Jumlah Bekalan 0 0 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam TONCOIN

