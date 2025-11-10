BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga MISSION langsung hari ini ialah 0.00000387 USD.MISSION modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata MISSION kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga MISSION langsung hari ini ialah 0.00000387 USD.MISSION modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata MISSION kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai MISSION

Maklumat Harga MISSION

Apakah MISSION

Laman Web Rasmi MISSION

Tokenomik MISSION

Ramalan Harga MISSION

Sejarah MISSION

MISSION Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MISSION-ke-Fiat

MISSION Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

MISSION Logo

MISSIONHargae(MISSION)

1 MISSION ke USD Harga Langsung:

$0.00000387
$0.00000387$0.00000387
-10.31%1D
USD
MISSION (MISSION) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:00:13 (UTC+8)

MISSION Harga Hari Ini

Harga langsung MISSION (MISSION) hari ini ialah $ 0.00000387, dengan 10.31% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MISSION kepada USD penukaran adalah $ 0.00000387 setiap MISSION.

MISSION kini berada pada kedudukan #3920 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 MISSION. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MISSION didagangkan antara $ 0.000003731 (rendah) dan $ 0.000004322 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000031145798993297, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000002538518482296.

Dalam prestasi jangka pendek, MISSION dipindahkan +1.01% dalam sejam terakhir dan -16.99% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 98.95K.

MISSION (MISSION) Maklumat Pasaran

No.3920

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 98.95K
$ 98.95K$ 98.95K

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

0.00
0.00 0.00

500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000

0
0 0

0.00%

TONCOIN

Had Pasaran semasa MISSION ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 98.95K. Bekalan edaran MISSION ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.94M.

MISSION Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000003731
$ 0.000003731$ 0.000003731
24J Rendah
$ 0.000004322
$ 0.000004322$ 0.000004322
24J Tinggi

$ 0.000003731
$ 0.000003731$ 0.000003731

$ 0.000004322
$ 0.000004322$ 0.000004322

$ 0.000031145798993297
$ 0.000031145798993297$ 0.000031145798993297

$ 0.000002538518482296
$ 0.000002538518482296$ 0.000002538518482296

+1.01%

-10.31%

-16.99%

-16.99%

MISSION (MISSION) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MISSION hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000044486-10.31%
30 Hari$ -0.00000577-59.86%
60 Hari$ -0.00000721-65.08%
90 Hari$ -0.00003613-90.33%
Perubahan Harga MISSION Hari Ini

Hari ini, MISSION mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000044486 (-10.31%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMISSION

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000577 (-59.86%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MISSION

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MISSION mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000721 (-65.08%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MISSION

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00003613 (-90.33%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MISSION (MISSION)?

Semak MISSIONhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk MISSION

Cerapan dipacu AI yang menganalisis MISSION pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga MISSION?

MISSION token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and roadmap milestones
4. Community engagement and adoption rates
5. Partnership announcements and collaborations
6. Token utility and use cases within the ecosystem
7. Supply and demand dynamics
8. Regulatory news affecting the crypto space
9. Competition from similar projects
10. General economic conditions and investor risk appetite

Mengapa orang ingin tahu harga MISSION hari ini?

People want to know MISSION token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying/selling opportunities, analyzing market trends, assessing investment gains/losses, and timing market entries or exits effectively.

Ramalan Harga untuk MISSION

MISSION (MISSION) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MISSION pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
MISSION (MISSION) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga MISSION berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga MISSION yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MISSION ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik MISSION Ramalan Harga.

Perihal MISSION

MISSION is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with its internal currency, MISSION. The primary purpose of MISSION is to provide a secure, efficient, and decentralized way of exchanging value over the internet. It utilizes a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and secure the network. This mechanism is energy-efficient and allows for faster transaction processing compared to traditional Proof-of-Work systems. The MISSION ecosystem is typically used for financial transactions, similar to other digital currencies, but with a focus on security, speed, and decentralization.

Bagaimana untuk membeli & Melabur MISSION dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan MISSION? Membeli MISSION adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli MISSION. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan MISSION (MISSION) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 0.00 token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan MISSION akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli MISSION (MISSION)

Apa yang boleh anda lakukan dengan MISSION

Memiliki MISSION membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli MISSION (MISSION) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu MISSION (MISSION)

MissionPawsible is a mobile GameFi platform seamlessly integrated into messaging apps, starting with Telegram, developed by the team behind BabyDoge — one of the world’s largest memecoins. It reimagines the classic mobile city builder through a Web3 economy powered by the $MP token, where progress unlocks seasonal rewards and prize pools. Beyond building, users can compete in casual games against AI agents or challenge friends in private rooms — all without leaving chat. With instant onboarding, engaging mechanics, and access to a massive community, MissionPawsible brings blockchain gaming to the platforms people already use every day.

MISSION Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MISSION, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web MISSION Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MISSION

Berapakah nilai 1 MISSION pada tahun 2030?
Jika MISSION berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga MISSION berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:00:13 (UTC+8)

MISSION (MISSION) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang MISSION

MISSION USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek MISSION dengan leveraj. Terokai MISSION dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan MISSION (MISSION) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga MISSION langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
MISSION/USDT
$0.00000387
$0.00000387$0.00000387
-10.31%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04323
$0.04323$0.04323

+116.15%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1260
$0.1260$0.1260

+32.63%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006149
$0.00006149$0.00006149

+212.13%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000359
$0.0000359$0.0000359

+139.33%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12692
$0.12692$0.12692

+79.77%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03797
$0.03797$0.03797

+62.19%

Datasoul

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000049411
$0.0000000049411$0.0000000049411

+51.85%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MISSION-ke-USD

Jumlah

MISSION
MISSION
USD
USD

1 MISSION = 0.00000387 USD