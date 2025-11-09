BursaDEX+
Harga Mitosis langsung hari ini ialah 0.08846 USD.MITO modal pasaran ialah 17,362,316.83372 USD. Jejaki masa nyata MITO kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Mitosis Logo

MitosisHargae(MITO)

1 MITO ke USD Harga Langsung:

$0.08846
+2.06%1D
USD
Mitosis (MITO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:22:45 (UTC+8)

Mitosis Harga Hari Ini

Harga langsung Mitosis (MITO) hari ini ialah $ 0.08846, dengan 2.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MITO kepada USD penukaran adalah $ 0.08846 setiap MITO.

Mitosis kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 17.36M, dengan bekalan edaran sebanyak 196.27M MITO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MITO didagangkan antara $ 0.08426 (rendah) dan $ 0.09119 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, MITO dipindahkan +1.05% dalam sejam terakhir dan -2.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 79.59K.

Mitosis (MITO) Maklumat Pasaran

$ 17.36M
$ 79.59K
$ 88.46M
196.27M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.62%

BSC

Had Pasaran semasa Mitosis ialah $ 17.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 79.59K. Bekalan edaran MITO ialah 196.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.46M.

Mitosis Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.08426
24J Rendah
$ 0.09119
24J Tinggi

$ 0.08426
$ 0.09119
--
--
+1.05%

+2.06%

-2.30%

-2.30%

Mitosis (MITO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Mitosis hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0017855+2.06%
30 Hari$ -0.05754-39.42%
60 Hari$ -0.13095-59.69%
90 Hari$ +0.07846+784.60%
Perubahan Harga Mitosis Hari Ini

Hari ini, MITO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0017855 (+2.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMitosis

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.05754 (-39.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Mitosis

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MITO mengalami perubahan sebanyak $ -0.13095 (-59.69%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Mitosis

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.07846 (+784.60%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Mitosis (MITO)?

Semak Mitosishalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Mitosis

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Mitosis pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Mitosis?

Several key factors influence Mitosis (MITO) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and roadmap milestones
4. Partnership announcements and ecosystem growth
5. Token utility and staking rewards
6. Community engagement and adoption rates
7. Regulatory news affecting DeFi projects
8. Competition from similar blockchain projects
9. Technical analysis patterns and whale movements
10. General economic conditions and risk appetite

Mengapa orang ingin tahu harga Mitosis hari ini?

People want to know Mitosis (MITO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, and managing risk exposure in volatile crypto markets.

Ramalan Harga untuk Mitosis

Mitosis (MITO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MITO pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Mitosis (MITO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Mitosis berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Mitosis yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MITO ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Mitosis Ramalan Harga.

Perihal Mitosis

MITO is a digital asset that powers the Mitochondria platform, a decentralized application (dApp) ecosystem focused on health and wellness. The primary role of MITO is to facilitate transactions and incentivize user engagement within the platform. As a utility token, MITO is used to access premium features, participate in community governance, and reward contributors to the ecosystem. The Mitochondria platform employs a proof-of-stake consensus mechanism, and the supply of MITO tokens is governed by a predefined issuance model. The platform aims to foster a community-driven approach to health and wellness, leveraging blockchain technology to ensure transparency and trust.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Mitosis dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Mitosis? Membeli MITO adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Mitosis. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Mitosis (MITO) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 196.27M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Mitosis akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Mitosis (MITO)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Mitosis

Memiliki Mitosis membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Mitosis (MITO) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Mitosis (MITO)

Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.

Mitosis Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Mitosis, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Mitosis Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mitosis

Berapakah nilai 1 Mitosis pada tahun 2030?
Jika Mitosis berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Mitosis berpotensi dan jangkaan ROI.
Mitosis (MITO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

