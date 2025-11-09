Mitosis Harga Hari Ini

Harga langsung Mitosis (MITO) hari ini ialah $ 0.08846, dengan 2.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MITO kepada USD penukaran adalah $ 0.08846 setiap MITO.

Mitosis kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 17.36M, dengan bekalan edaran sebanyak 196.27M MITO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MITO didagangkan antara $ 0.08426 (rendah) dan $ 0.09119 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, MITO dipindahkan +1.05% dalam sejam terakhir dan -2.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 79.59K.

Mitosis (MITO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.36M$ 17.36M $ 17.36M Kelantangan (24J) $ 79.59K$ 79.59K $ 79.59K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 88.46M$ 88.46M $ 88.46M Bekalan Peredaran 196.27M 196.27M 196.27M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 19.62% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Mitosis ialah $ 17.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 79.59K. Bekalan edaran MITO ialah 196.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.46M.