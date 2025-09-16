Lagi Mengenai MLC

Maklumat Harga MLC

Kertas putih MLC

Laman Web Rasmi MLC

Tokenomik MLC

Ramalan Harga MLC

Sejarah MLC

MLC Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MLC-ke-Fiat

MLC Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

My Lovely Planet Logo

My Lovely PlanetHargae(MLC)

1 MLC ke USD Harga Langsung:

$0.4331
$0.4331$0.4331
+7.52%1D
USD
My Lovely Planet (MLC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:53:03 (UTC+8)

My Lovely Planet (MLC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3984
$ 0.3984$ 0.3984
24J Rendah
$ 0.4556
$ 0.4556$ 0.4556
24J Tinggi

$ 0.3984
$ 0.3984$ 0.3984

$ 0.4556
$ 0.4556$ 0.4556

$ 0.9810564877928539
$ 0.9810564877928539$ 0.9810564877928539

$ 0.07323672467418013
$ 0.07323672467418013$ 0.07323672467418013

-0.58%

+7.52%

+28.17%

+28.17%

My Lovely Planet (MLC) harga masa nyata ialah $ 0.4331. Sepanjang 24 jam yang lalu, MLC didagangkan antara $ 0.3984 rendah dan $ 0.4556 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MLC sepanjang masa ialah $ 0.9810564877928539, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.07323672467418013.

Dari segi prestasi jangka pendek, MLC telah berubah sebanyak -0.58% sejak sejam yang lalu, +7.52% dalam 24 jam dan +28.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

My Lovely Planet (MLC) Maklumat Pasaran

No.757

$ 32.78M
$ 32.78M$ 32.78M

$ 704.62K
$ 704.62K$ 704.62K

$ 99.61M
$ 99.61M$ 99.61M

75.68M
75.68M 75.68M

229,999,998
229,999,998 229,999,998

229,999,998
229,999,998 229,999,998

32.90%

MATIC

Had Pasaran semasa My Lovely Planet ialah $ 32.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 704.62K. Bekalan edaran MLC ialah 75.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 229999998. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 99.61M.

My Lovely Planet (MLC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk My Lovely Planet hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.030291+7.52%
30 Hari$ +0.1901+78.23%
60 Hari$ +0.0513+13.43%
90 Hari$ +0.1517+53.90%
Perubahan Harga My Lovely Planet Hari Ini

Hari ini, MLC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.030291 (+7.52%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMy Lovely Planet

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.1901 (+78.23%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari My Lovely Planet

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MLC mengalami perubahan sebanyak $ +0.0513 (+13.43%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari My Lovely Planet

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1517 (+53.90%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga My Lovely Planet (MLC)?

Semak My Lovely Planethalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu My Lovely Planet (MLC)

My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

My Lovely Planet tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus My Lovely Planet pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MLC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang My Lovely Planet di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian My Lovely Planet anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

My Lovely Planet Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai My Lovely Planet (MLC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset My Lovely Planet (MLC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk My Lovely Planet.

Semak My Lovely Planet ramalan harga sekarang!

Tokenomik My Lovely Planet (MLC)

Memahami tokenomik My Lovely Planet (MLC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MLC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli My Lovely Planet (MLC)

Mencari cara membeli My Lovely Planet? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah My Lovely Planet di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MLC kepada Mata Wang Tempatan

1 My Lovely Planet(MLC) ke VND
11,397.0265
1 My Lovely Planet(MLC) ke AUD
A$0.64965
1 My Lovely Planet(MLC) ke GBP
0.316163
1 My Lovely Planet(MLC) ke EUR
0.363804
1 My Lovely Planet(MLC) ke USD
$0.4331
1 My Lovely Planet(MLC) ke MYR
RM1.81902
1 My Lovely Planet(MLC) ke TRY
17.874037
1 My Lovely Planet(MLC) ke JPY
¥63.2326
1 My Lovely Planet(MLC) ke ARS
ARS$633.183538
1 My Lovely Planet(MLC) ke RUB
35.942969
1 My Lovely Planet(MLC) ke INR
38.1128
1 My Lovely Planet(MLC) ke IDR
Rp7,099.998864
1 My Lovely Planet(MLC) ke KRW
598.202051
1 My Lovely Planet(MLC) ke PHP
24.60008
1 My Lovely Planet(MLC) ke EGP
￡E.20.819117
1 My Lovely Planet(MLC) ke BRL
R$2.29543
1 My Lovely Planet(MLC) ke CAD
C$0.593347
1 My Lovely Planet(MLC) ke BDT
52.75158
1 My Lovely Planet(MLC) ke NGN
647.380556
1 My Lovely Planet(MLC) ke COP
$1,691.796875
1 My Lovely Planet(MLC) ke ZAR
R.7.514285
1 My Lovely Planet(MLC) ke UAH
17.830727
1 My Lovely Planet(MLC) ke VES
Bs69.296
1 My Lovely Planet(MLC) ke CLP
$411.0119
1 My Lovely Planet(MLC) ke PKR
Rs122.931104
1 My Lovely Planet(MLC) ke KZT
234.359072
1 My Lovely Planet(MLC) ke THB
฿13.716277
1 My Lovely Planet(MLC) ke TWD
NT$13.027648
1 My Lovely Planet(MLC) ke AED
د.إ1.589477
1 My Lovely Planet(MLC) ke CHF
Fr0.337818
1 My Lovely Planet(MLC) ke HKD
HK$3.369518
1 My Lovely Planet(MLC) ke AMD
֏165.61744
1 My Lovely Planet(MLC) ke MAD
.د.م3.884907
1 My Lovely Planet(MLC) ke MXN
$7.943054
1 My Lovely Planet(MLC) ke SAR
ريال1.624125
1 My Lovely Planet(MLC) ke PLN
1.554829
1 My Lovely Planet(MLC) ke RON
лв1.849337
1 My Lovely Planet(MLC) ke SEK
kr3.997513
1 My Lovely Planet(MLC) ke BGN
лв0.714615
1 My Lovely Planet(MLC) ke HUF
Ft142.463914
1 My Lovely Planet(MLC) ke CZK
8.891543
1 My Lovely Planet(MLC) ke KWD
د.ك0.1316624
1 My Lovely Planet(MLC) ke ILS
1.442223
1 My Lovely Planet(MLC) ke AOA
Kz394.800967
1 My Lovely Planet(MLC) ke BHD
.د.ب0.1632787
1 My Lovely Planet(MLC) ke BMD
$0.4331
1 My Lovely Planet(MLC) ke DKK
kr2.72853
1 My Lovely Planet(MLC) ke HNL
L11.360213
1 My Lovely Planet(MLC) ke MUR
19.597775
1 My Lovely Planet(MLC) ke NAD
$7.522947
1 My Lovely Planet(MLC) ke NOK
kr4.235718
1 My Lovely Planet(MLC) ke NZD
$0.723277
1 My Lovely Planet(MLC) ke PAB
B/.0.4331
1 My Lovely Planet(MLC) ke PGK
K1.810358
1 My Lovely Planet(MLC) ke QAR
ر.ق1.576484
1 My Lovely Planet(MLC) ke RSD
дин.42.855245

My Lovely Planet Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang My Lovely Planet, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web My Lovely Planet Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai My Lovely Planet

Berapakah nilai My Lovely Planet (MLC) hari ini?
Harga langsung MLC dalam USD ialah 0.4331 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MLC ke USD?
Harga semasa MLC ke USD ialah $ 0.4331. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran My Lovely Planet?
Had pasaran untuk MLC ialah $ 32.78M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MLC?
Bekalan edaran MLC ialah 75.68M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MLC?
MLC mencapai harga ATH sebanyak 0.9810564877928539 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MLC?
MLC melihat harga ATL sebanyak 0.07323672467418013 USD.
Berapakah jumlah dagangan MLC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MLCialah $ 704.62K USD.
Adakah MLC akan naik lebih tinggi tahun ini?
MLC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MLCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:53:03 (UTC+8)

My Lovely Planet (MLC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MLC-ke-USD

Jumlah

MLC
MLC
USD
USD

1 MLC = 0.4331 USD

Berdagang MLC

MLCUSDT
$0.4331
$0.4331$0.4331
+7.52%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan