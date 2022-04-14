Tokenomik My Lovely Planet (MLC)

Lihat cerapan utama tentang My Lovely Planet (MLC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
My Lovely Planet (MLC) Maklumat

My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

https://www.mylovelyplanet.org/
https://whitepaper.mylovelyplanet.org/
https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111

My Lovely Planet (MLC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk My Lovely Planet (MLC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 38.11M
Jumlah Bekalan:
$ 230.00M
Bekalan Edaran:
$ 76.17M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 115.07M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.999
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.07323672467418013
Harga Semasa:
$ 0.5003
Tokenomik My Lovely Planet (MLC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik My Lovely Planet (MLC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MLC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MLC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MLC, terokai MLC harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

