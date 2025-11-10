MiL.k Harga Hari Ini

Harga langsung MiL.k (MLK) hari ini ialah $ 0.09269, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MLK kepada USD penukaran adalah $ 0.09269 setiap MLK.

MiL.k kini berada pada kedudukan #508 mengikut permodalan pasaran pada $ 47.15M, dengan bekalan edaran sebanyak 508.72M MLK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MLK didagangkan antara $ 0.0885 (rendah) dan $ 0.09384 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4.33902357, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.08231538020361434.

Dalam prestasi jangka pendek, MLK dipindahkan -0.50% dalam sejam terakhir dan -4.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.68K.

MiL.k (MLK) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.508 Modal Pasaran $ 47.15M$ 47.15M $ 47.15M Kelantangan (24J) $ 54.68K$ 54.68K $ 54.68K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 91.42M$ 91.42M $ 91.42M Bekalan Peredaran 508.72M 508.72M 508.72M Bekalan Maks 986,245,419 986,245,419 986,245,419 Jumlah Bekalan 986,245,419 986,245,419 986,245,419 Kadar Peredaran 51.58% Rantaian Blok Awam ARB

Had Pasaran semasa MiL.k ialah $ 47.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.68K. Bekalan edaran MLK ialah 508.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 986245419. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 91.42M.