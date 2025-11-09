Madlads Harga Hari Ini

Harga langsung Madlads (MLSTRAT) hari ini ialah $ 0.0002877, dengan 0.17% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MLSTRAT kepada USD penukaran adalah $ 0.0002877 setiap MLSTRAT.

Madlads kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- MLSTRAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MLSTRAT didagangkan antara $ 0.0002814 (rendah) dan $ 0.0002926 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, MLSTRAT dipindahkan +1.69% dalam sejam terakhir dan -30.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.97K.

Madlads (MLSTRAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 55.97K$ 55.97K $ 55.97K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

