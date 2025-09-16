Lagi Mengenai MLT

MILC Platform (MLT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:53:10 (UTC+8)

MILC Platform (MLT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01584
$ 0.01584$ 0.01584
24J Rendah
$ 0.0165
$ 0.0165$ 0.0165
24J Tinggi

$ 0.01584
$ 0.01584$ 0.01584

$ 0.0165
$ 0.0165$ 0.0165

$ 1.0796724468337888
$ 1.0796724468337888$ 1.0796724468337888

$ 0.005568243264070605
$ 0.005568243264070605$ 0.005568243264070605

-1.44%

-0.18%

+6.66%

+6.66%

MILC Platform (MLT) harga masa nyata ialah $ 0.01585. Sepanjang 24 jam yang lalu, MLT didagangkan antara $ 0.01584 rendah dan $ 0.0165 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MLT sepanjang masa ialah $ 1.0796724468337888, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.005568243264070605.

Dari segi prestasi jangka pendek, MLT telah berubah sebanyak -1.44% sejak sejam yang lalu, -0.18% dalam 24 jam dan +6.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MILC Platform (MLT) Maklumat Pasaran

No.1867

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

$ 3.01K
$ 3.01K$ 3.01K

$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M

124.42M
124.42M 124.42M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

ETH

Had Pasaran semasa MILC Platform ialah $ 1.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.01K. Bekalan edaran MLT ialah 124.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.17M.

MILC Platform (MLT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MILC Platform hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000286-0.18%
30 Hari$ +0.00335+26.80%
60 Hari$ +0.00543+52.11%
90 Hari$ +0.00358+29.17%
Perubahan Harga MILC Platform Hari Ini

Hari ini, MLT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000286 (-0.18%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMILC Platform

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00335 (+26.80%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MILC Platform

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MLT mengalami perubahan sebanyak $ +0.00543 (+52.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MILC Platform

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00358 (+29.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MILC Platform (MLT)?

Semak MILC Platformhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MILC Platform (MLT)

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

MILC Platform tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MILC Platform pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MLT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MILC Platform di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MILC Platform anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MILC Platform Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MILC Platform (MLT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MILC Platform (MLT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MILC Platform.

Semak MILC Platform ramalan harga sekarang!

Tokenomik MILC Platform (MLT)

Memahami tokenomik MILC Platform (MLT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MLT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MILC Platform (MLT)

Mencari cara membeli MILC Platform? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MILC Platform di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MLT kepada Mata Wang Tempatan

1 MILC Platform(MLT) ke VND
417.09275
1 MILC Platform(MLT) ke AUD
A$0.023775
1 MILC Platform(MLT) ke GBP
0.0115705
1 MILC Platform(MLT) ke EUR
0.013314
1 MILC Platform(MLT) ke USD
$0.01585
1 MILC Platform(MLT) ke MYR
RM0.06657
1 MILC Platform(MLT) ke TRY
0.6541295
1 MILC Platform(MLT) ke JPY
¥2.3141
1 MILC Platform(MLT) ke ARS
ARS$23.172383
1 MILC Platform(MLT) ke RUB
1.3153915
1 MILC Platform(MLT) ke INR
1.3948
1 MILC Platform(MLT) ke IDR
Rp259.836024
1 MILC Platform(MLT) ke KRW
21.8921785
1 MILC Platform(MLT) ke PHP
0.90028
1 MILC Platform(MLT) ke EGP
￡E.0.7619095
1 MILC Platform(MLT) ke BRL
R$0.084005
1 MILC Platform(MLT) ke CAD
C$0.0217145
1 MILC Platform(MLT) ke BDT
1.93053
1 MILC Platform(MLT) ke NGN
23.691946
1 MILC Platform(MLT) ke COP
$61.9140625
1 MILC Platform(MLT) ke ZAR
R.0.2749975
1 MILC Platform(MLT) ke UAH
0.6525445
1 MILC Platform(MLT) ke VES
Bs2.536
1 MILC Platform(MLT) ke CLP
$15.04165
1 MILC Platform(MLT) ke PKR
Rs4.498864
1 MILC Platform(MLT) ke KZT
8.576752
1 MILC Platform(MLT) ke THB
฿0.5019695
1 MILC Platform(MLT) ke TWD
NT$0.476768
1 MILC Platform(MLT) ke AED
د.إ0.0581695
1 MILC Platform(MLT) ke CHF
Fr0.012363
1 MILC Platform(MLT) ke HKD
HK$0.123313
1 MILC Platform(MLT) ke AMD
֏6.06104
1 MILC Platform(MLT) ke MAD
.د.م0.1421745
1 MILC Platform(MLT) ke MXN
$0.290689
1 MILC Platform(MLT) ke SAR
ريال0.0594375
1 MILC Platform(MLT) ke PLN
0.0569015
1 MILC Platform(MLT) ke RON
лв0.0676795
1 MILC Platform(MLT) ke SEK
kr0.1462955
1 MILC Platform(MLT) ke BGN
лв0.0261525
1 MILC Platform(MLT) ke HUF
Ft5.213699
1 MILC Platform(MLT) ke CZK
0.3254005
1 MILC Platform(MLT) ke KWD
د.ك0.0048184
1 MILC Platform(MLT) ke ILS
0.0527805
1 MILC Platform(MLT) ke AOA
Kz14.4483845
1 MILC Platform(MLT) ke BHD
.د.ب0.00597545
1 MILC Platform(MLT) ke BMD
$0.01585
1 MILC Platform(MLT) ke DKK
kr0.099855
1 MILC Platform(MLT) ke HNL
L0.4157455
1 MILC Platform(MLT) ke MUR
0.7172125
1 MILC Platform(MLT) ke NAD
$0.2753145
1 MILC Platform(MLT) ke NOK
kr0.155013
1 MILC Platform(MLT) ke NZD
$0.0264695
1 MILC Platform(MLT) ke PAB
B/.0.01585
1 MILC Platform(MLT) ke PGK
K0.066253
1 MILC Platform(MLT) ke QAR
ر.ق0.057694
1 MILC Platform(MLT) ke RSD
дин.1.5683575

MILC Platform Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MILC Platform, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MILC Platform Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MILC Platform

Berapakah nilai MILC Platform (MLT) hari ini?
Harga langsung MLT dalam USD ialah 0.01585 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MLT ke USD?
Harga semasa MLT ke USD ialah $ 0.01585. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MILC Platform?
Had pasaran untuk MLT ialah $ 1.97M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MLT?
Bekalan edaran MLT ialah 124.42M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MLT?
MLT mencapai harga ATH sebanyak 1.0796724468337888 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MLT?
MLT melihat harga ATL sebanyak 0.005568243264070605 USD.
Berapakah jumlah dagangan MLT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MLTialah $ 3.01K USD.
Adakah MLT akan naik lebih tinggi tahun ini?
MLT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MLTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:53:10 (UTC+8)

MILC Platform (MLT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MLT-ke-USD

Jumlah

MLT
MLT
USD
USD

1 MLT = 0.01585 USD

Berdagang MLT

MLTUSDT
$0.01585
$0.01585$0.01585
-0.18%

