Tokenomik MILC Platform (MLT)

Lihat cerapan utama tentang MILC Platform (MLT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

MILC Platform (MLT) Maklumat

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

Laman Web Rasmi:
https://www.milc.global/
Kertas putih:
https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ico/pdfs/Whitepaper%20Version%202.2%20-%20Final.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x9506d37f70eB4C3d79C398d326C871aBBf10521d

MILC Platform (MLT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MILC Platform (MLT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.35M
Jumlah Bekalan:
$ 200.00M
Bekalan Edaran:
$ 124.42M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.77M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.45
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.005568243264070605
Harga Semasa:
$ 0.01885
Tokenomik MILC Platform (MLT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MILC Platform (MLT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MLT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MLT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MLT, terokai MLT harga langsung token!

MILC Platform (MLT) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga MLT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

MLT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MLT? Halaman ramalan harga MLT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

