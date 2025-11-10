MOMOFUN Harga Hari Ini

Harga langsung MOMOFUN (MM) hari ini ialah $ 0.001859, dengan 0.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MM kepada USD penukaran adalah $ 0.001859 setiap MM.

MOMOFUN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14.50M, dengan bekalan edaran sebanyak 7.80B MM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MM didagangkan antara $ 0.001805 (rendah) dan $ 0.001952 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, MM dipindahkan +0.10% dalam sejam terakhir dan -47.77% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 61.54K.

MOMOFUN (MM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.50M$ 14.50M $ 14.50M Kelantangan (24J) $ 61.54K$ 61.54K $ 61.54K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.77M$ 55.77M $ 55.77M Bekalan Peredaran 7.80B 7.80B 7.80B Bekalan Maks 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Jumlah Bekalan 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Kadar Peredaran 26.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa MOMOFUN ialah $ 14.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.54K. Bekalan edaran MM ialah 7.80B, dengan jumlah bekalan sebanyak 30000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.77M.