MULTIVERSE MONKEY Harga Hari Ini

Harga langsung MULTIVERSE MONKEY (MMON) hari ini ialah $ 0.00296, dengan 74.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MMON kepada USD penukaran adalah $ 0.00296 setiap MMON.

MULTIVERSE MONKEY kini berada pada kedudukan #4281 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 MMON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MMON didagangkan antara $ 0.00162 (rendah) dan $ 0.0037 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.042695293829316555, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.001090839978500265.

Dalam prestasi jangka pendek, MMON dipindahkan +0.68% dalam sejam terakhir dan -24.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 115.28K.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4281 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 115.28K$ 115.28K $ 115.28K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.76M$ 17.76M $ 17.76M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 5,999,999,999.5 5,999,999,999.5 5,999,999,999.5 Jumlah Bekalan 5,999,999,999.5 5,999,999,999.5 5,999,999,999.5 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa MULTIVERSE MONKEY ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 115.28K. Bekalan edaran MMON ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 5999999999.5. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.76M.