Tokenomik MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Lihat cerapan utama tentang MULTIVERSE MONKEY (MMON), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:41:26 (UTC+8)
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MULTIVERSE MONKEY (MMON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 6.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 16.50M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0497
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001090839978500265
Harga Semasa:
$ 0.00275
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Maklumat

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

Laman Web Rasmi:
mmon.ai
Kertas putih:
https://mmon.ai/assets/documents/whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x5Bc93BAB1291885A76644a49f52050Cf73e1DCa8

Tokenomik MULTIVERSE MONKEY (MMON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MULTIVERSE MONKEY (MMON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MMON yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MMON yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MMON, terokai MMON harga langsung token!

