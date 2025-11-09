Momentum Harga Hari Ini

Harga langsung Momentum (MMT) hari ini ialah $ 0.6024, dengan 4.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MMT kepada USD penukaran adalah $ 0.6024 setiap MMT.

Momentum kini berada pada kedudukan #270 mengikut permodalan pasaran pada $ 122.95M, dengan bekalan edaran sebanyak 204.10M MMT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MMT didagangkan antara $ 0.5738 (rendah) dan $ 0.65 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4.163270628183712, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.32803071966343544.

Dalam prestasi jangka pendek, MMT dipindahkan -0.34% dalam sejam terakhir dan +301.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.52M.

Momentum (MMT) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.270 Modal Pasaran $ 122.95M$ 122.95M $ 122.95M Kelantangan (24J) $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 602.40M$ 602.40M $ 602.40M Bekalan Peredaran 204.10M 204.10M 204.10M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 20.40% Rantaian Blok Awam SUI

Had Pasaran semasa Momentum ialah $ 122.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.52M. Bekalan edaran MMT ialah 204.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 602.40M.