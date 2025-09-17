Lagi Mengenai MMUI

MetaMUI Logo

MetaMUIHargae(MMUI)

1 MMUI ke USD Harga Langsung:

$0.0627
$0.0627$0.0627
+0.15%1D
USD
MetaMUI (MMUI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:40:38 (UTC+8)

MetaMUI (MMUI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0603
$ 0.0603$ 0.0603
24J Rendah
$ 0.0633
$ 0.0633$ 0.0633
24J Tinggi

$ 0.0603
$ 0.0603$ 0.0603

$ 0.0633
$ 0.0633$ 0.0633

$ 0.96302911550904
$ 0.96302911550904$ 0.96302911550904

$ 0.02990363044572816
$ 0.02990363044572816$ 0.02990363044572816

0.00%

+0.15%

-5.29%

-5.29%

MetaMUI (MMUI) harga masa nyata ialah $ 0.0627. Sepanjang 24 jam yang lalu, MMUI didagangkan antara $ 0.0603 rendah dan $ 0.0633 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MMUI sepanjang masa ialah $ 0.96302911550904, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02990363044572816.

Dari segi prestasi jangka pendek, MMUI telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan -5.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MetaMUI (MMUI) Maklumat Pasaran

No.767

$ 29.86M
$ 29.86M$ 29.86M

$ 40.96K
$ 40.96K$ 40.96K

$ 50.16M
$ 50.16M$ 50.16M

476.25M
476.25M 476.25M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

59.53%

MMUI

Had Pasaran semasa MetaMUI ialah $ 29.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 40.96K. Bekalan edaran MMUI ialah 476.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 800000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.16M.

MetaMUI (MMUI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MetaMUI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000094+0.15%
30 Hari$ -0.0051-7.53%
60 Hari$ -0.0171-21.43%
90 Hari$ +0.0169+36.89%
Perubahan Harga MetaMUI Hari Ini

Hari ini, MMUI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000094 (+0.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMetaMUI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0051 (-7.53%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MetaMUI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MMUI mengalami perubahan sebanyak $ -0.0171 (-21.43%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MetaMUI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0169 (+36.89%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MetaMUI (MMUI)?

Semak MetaMUIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MetaMUI (MMUI)

MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation.

MetaMUI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MetaMUI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MMUI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MetaMUI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MetaMUI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MetaMUI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MetaMUI (MMUI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MetaMUI (MMUI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MetaMUI.

Semak MetaMUI ramalan harga sekarang!

Tokenomik MetaMUI (MMUI)

Memahami tokenomik MetaMUI (MMUI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MMUI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MetaMUI (MMUI)

Mencari cara membeli MetaMUI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MetaMUI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MMUI kepada Mata Wang Tempatan

1 MetaMUI(MMUI) ke VND
1,649.9505
1 MetaMUI(MMUI) ke AUD
A$0.093423
1 MetaMUI(MMUI) ke GBP
0.045771
1 MetaMUI(MMUI) ke EUR
0.052668
1 MetaMUI(MMUI) ke USD
$0.0627
1 MetaMUI(MMUI) ke MYR
RM0.26334
1 MetaMUI(MMUI) ke TRY
2.587002
1 MetaMUI(MMUI) ke JPY
¥9.1542
1 MetaMUI(MMUI) ke ARS
ARS$92.069934
1 MetaMUI(MMUI) ke RUB
5.21664
1 MetaMUI(MMUI) ke INR
5.516346
1 MetaMUI(MMUI) ke IDR
Rp1,027.868688
1 MetaMUI(MMUI) ke KRW
86.482737
1 MetaMUI(MMUI) ke PHP
3.564495
1 MetaMUI(MMUI) ke EGP
￡E.3.014616
1 MetaMUI(MMUI) ke BRL
R$0.331683
1 MetaMUI(MMUI) ke CAD
C$0.085899
1 MetaMUI(MMUI) ke BDT
7.63686
1 MetaMUI(MMUI) ke NGN
93.721452
1 MetaMUI(MMUI) ke COP
$243.968835
1 MetaMUI(MMUI) ke ZAR
R.1.086591
1 MetaMUI(MMUI) ke UAH
2.581359
1 MetaMUI(MMUI) ke VES
Bs10.032
1 MetaMUI(MMUI) ke CLP
$59.5023
1 MetaMUI(MMUI) ke PKR
Rs17.796768
1 MetaMUI(MMUI) ke KZT
33.928224
1 MetaMUI(MMUI) ke THB
฿1.985709
1 MetaMUI(MMUI) ke TWD
NT$1.886643
1 MetaMUI(MMUI) ke AED
د.إ0.230109
1 MetaMUI(MMUI) ke CHF
Fr0.048906
1 MetaMUI(MMUI) ke HKD
HK$0.487806
1 MetaMUI(MMUI) ke AMD
֏23.97648
1 MetaMUI(MMUI) ke MAD
.د.م0.562419
1 MetaMUI(MMUI) ke MXN
$1.146156
1 MetaMUI(MMUI) ke SAR
ريال0.235125
1 MetaMUI(MMUI) ke PLN
0.224466
1 MetaMUI(MMUI) ke RON
лв0.267102
1 MetaMUI(MMUI) ke SEK
kr0.577467
1 MetaMUI(MMUI) ke BGN
лв0.103455
1 MetaMUI(MMUI) ke HUF
Ft20.556822
1 MetaMUI(MMUI) ke CZK
1.283469
1 MetaMUI(MMUI) ke KWD
د.ك0.0190608
1 MetaMUI(MMUI) ke ILS
0.208791
1 MetaMUI(MMUI) ke AOA
Kz57.155439
1 MetaMUI(MMUI) ke BHD
.د.ب0.0236379
1 MetaMUI(MMUI) ke BMD
$0.0627
1 MetaMUI(MMUI) ke DKK
kr0.393756
1 MetaMUI(MMUI) ke HNL
L1.644621
1 MetaMUI(MMUI) ke MUR
2.837175
1 MetaMUI(MMUI) ke NAD
$1.089099
1 MetaMUI(MMUI) ke NOK
kr0.611325
1 MetaMUI(MMUI) ke NZD
$0.104082
1 MetaMUI(MMUI) ke PAB
B/.0.0627
1 MetaMUI(MMUI) ke PGK
K0.262086
1 MetaMUI(MMUI) ke QAR
ر.ق0.228228
1 MetaMUI(MMUI) ke RSD
дин.6.186609

MetaMUI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MetaMUI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MetaMUI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MetaMUI

Berapakah nilai MetaMUI (MMUI) hari ini?
Harga langsung MMUI dalam USD ialah 0.0627 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MMUI ke USD?
Harga semasa MMUI ke USD ialah $ 0.0627. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MetaMUI?
Had pasaran untuk MMUI ialah $ 29.86M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MMUI?
Bekalan edaran MMUI ialah 476.25M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MMUI?
MMUI mencapai harga ATH sebanyak 0.96302911550904 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MMUI?
MMUI melihat harga ATL sebanyak 0.02990363044572816 USD.
Berapakah jumlah dagangan MMUI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MMUIialah $ 40.96K USD.
Adakah MMUI akan naik lebih tinggi tahun ini?
MMUI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MMUIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:40:38 (UTC+8)

MetaMUI (MMUI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

