Marinade Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Marinade Finance (MNDE) hari ini ialah $ 0.072, dengan 0.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MNDE kepada USD penukaran adalah $ 0.072 setiap MNDE.

Marinade Finance kini berada pada kedudukan #3763 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 MNDE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MNDE didagangkan antara $ 0.06882 (rendah) dan $ 0.07749 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.6674570026607753, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.028223705314342616.

Dalam prestasi jangka pendek, MNDE dipindahkan +2.05% dalam sejam terakhir dan -33.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 75.27K.

Marinade Finance (MNDE) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3763 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 75.27K$ 75.27K $ 75.27K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.40M$ 50.40M $ 50.40M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Marinade Finance ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 75.27K. Bekalan edaran MNDE ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 700000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.40M.