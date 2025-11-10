BursaDEX+
Harga Marinade Finance langsung hari ini ialah 0.072 USD.MNDE modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata MNDE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Marinade Finance Logo

Marinade FinanceHargae(MNDE)

1 MNDE ke USD Harga Langsung:

$0.072
+0.98%1D
USD
Marinade Finance (MNDE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:14:23 (UTC+8)

Marinade Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Marinade Finance (MNDE) hari ini ialah $ 0.072, dengan 0.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MNDE kepada USD penukaran adalah $ 0.072 setiap MNDE.

Marinade Finance kini berada pada kedudukan #3763 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 MNDE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MNDE didagangkan antara $ 0.06882 (rendah) dan $ 0.07749 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.6674570026607753, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.028223705314342616.

Dalam prestasi jangka pendek, MNDE dipindahkan +2.05% dalam sejam terakhir dan -33.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 75.27K.

Marinade Finance (MNDE) Maklumat Pasaran

No.3763

$ 0.00
$ 75.27K
$ 50.40M
0.00
700,000,000
SOL

Had Pasaran semasa Marinade Finance ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 75.27K. Bekalan edaran MNDE ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 700000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.40M.

Marinade Finance Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.06882
24J Rendah
$ 0.07749
24J Tinggi

$ 0.06882
$ 0.07749
$ 0.6674570026607753
$ 0.028223705314342616
+2.05%

+0.98%

-33.21%

-33.21%

Marinade Finance (MNDE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Marinade Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0006988+0.98%
30 Hari$ -0.0568-44.10%
60 Hari$ -0.1106-60.57%
90 Hari$ -0.018-20.00%
Perubahan Harga Marinade Finance Hari Ini

Hari ini, MNDE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0006988 (+0.98%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMarinade Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0568 (-44.10%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Marinade Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MNDE mengalami perubahan sebanyak $ -0.1106 (-60.57%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Marinade Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.018 (-20.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Marinade Finance (MNDE)?

Semak Marinade Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Marinade Finance

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Marinade Finance pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Marinade Finance?

MNDE prices are influenced by several key factors:

1. Solana ecosystem performance - as MNDE is built on Solana
2. Total Value Locked (TVL) in Marinade protocol
3. Liquid staking demand and adoption rates
4. SOL staking rewards and validator performance
5. Competition from other liquid staking protocols
6. Overall DeFi market sentiment
7. Regulatory developments affecting staking
8. Token utility and governance participation
9. Partnership announcements
10. Market liquidity and trading volume

Mengapa orang ingin tahu harga Marinade Finance hari ini?

People want to know Marinade Finance (MNDE) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market analysis, and investment timing. MNDE is a liquid staking token on Solana, so price movements affect staking rewards and DeFi strategies. Traders need current prices for entry/exit points, while investors track performance against other assets. Price data helps assess market sentiment and protocol adoption.

Ramalan Harga untuk Marinade Finance

Marinade Finance (MNDE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MNDE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Marinade Finance (MNDE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Marinade Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Marinade Finance yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MNDE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Marinade Finance Ramalan Harga.

Perihal Marinade Finance

MNDE is a digital asset that operates on a blockchain network. Its primary purpose is to facilitate transactions within its ecosystem, providing a decentralized and secure method of transferring value. The asset uses a consensus mechanism to validate transactions and secure the network, with the specifics of this mechanism being widely accepted within the crypto community. MNDE's supply and issuance model is designed to be transparent and predictable, with new coins being issued at a steady rate. The asset is typically used for payments and transfers, but it can also be used for other applications within its ecosystem, such as smart contracts and decentralized applications.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Marinade Finance dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Marinade Finance? Membeli MNDE adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Marinade Finance. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Marinade Finance (MNDE) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 0.00 token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Marinade Finance akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Marinade Finance (MNDE)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Marinade Finance

Memiliki Marinade Finance membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Marinade Finance (MNDE) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Marinade Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Marinade Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Marinade Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Marinade Finance

Berapakah nilai 1 Marinade Finance pada tahun 2030?
Jika Marinade Finance berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Marinade Finance berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:14:23 (UTC+8)

Marinade Finance (MNDE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang Marinade Finance

MNDE USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek MNDE dengan leveraj. Terokai MNDE dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Marinade Finance (MNDE) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Marinade Finance langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
MNDE/USDT
$0.072
+0.96%
0.00% (USDT)

