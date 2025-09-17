Apakah itu Mnemonics (MNEMO)

Mnemonics is a community-driven meme coin project on the TON blockchain, engaging meme coin enthusiasts and TON supporters through gamified activities, such as strategic challenges and token exchanges. The project’s mission is to decentralize wealth and foster an inclusive, active community.

Tokenomik Mnemonics (MNEMO)

Memahami tokenomik Mnemonics (MNEMO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MNEMO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Mnemonics Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mnemonics Berapakah nilai Mnemonics (MNEMO) hari ini? Harga langsung MNEMO dalam USD ialah 0.000009177 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MNEMO ke USD? $ 0.000009177 . Lihat Harga semasa MNEMO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Mnemonics? Had pasaran untuk MNEMO ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MNEMO? Bekalan edaran MNEMO ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MNEMO? MNEMO mencapai harga ATH sebanyak 0.000081891098573923 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MNEMO? MNEMO melihat harga ATL sebanyak 0.000005103159474016 USD . Berapakah jumlah dagangan MNEMO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MNEMOialah $ 90.11K USD . Adakah MNEMO akan naik lebih tinggi tahun ini? MNEMO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MNEMOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

